Asperges jusqu'à 29 euros le kilo : voici pourquoi ce légume reste parmi les plus chers du marché

L'année 2023 a été exceptionnelle pour la récolte d'asperges grâce à la météo. Pour autant, suivant la variété que vous choisissez, ce légume coûte cher dans les rayons. Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est le légume de printemps : les asperges sont enfin de retour dans nos assiettes. Et bonne nouvelle, l’année a été exceptionnelle pour la récolte. Dans l’Aude, des producteurs témoignent de ce millésime "incroyable", et assurent qu’il y a deux fois plus d’asperges que l’année dernière. En cause : la météo. L’hiver a été très doux sans trop de gel. De fait, les asperges sont en avance, mais aussi en abondance. En 2022, 25 749 tonnes d’asperges ont été récoltées sur le territoire. À voir à la fin de la saison si ce record est désormais battu. Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment expliquer le prix des asperges ?

Dans tous les marchés de France, vous pouvez à présent retrouver des asperges blanches, vertes et violettes sur les étals. Et ce, jusqu’au mois de juin ! Malheureusement, grande quantité ne rime pas avec petit prix cette année. Dans les supermarchés parisiens, les asperges blanches sont vendues entre 17 et 20 euros le kilo. Pire encore, certains magasins proposent la botte de 900 g à 29 euros… sans erreur de prix.

Mais comment expliquer ce prix excessif ? À savoir que le kilo d’asperge a toujours été plus ou moins cher, car c’est un légume fragile qui doit être récolté à la main, donc plus de travail pour les producteurs. Aussi, l’une d’entre elle, exerçant en Charente-Maritime, explique à notre chroniqueuse Maud Descamps qu’en début de saison, "les asperges sont toujours plus chères, puisqu'elles sont encore limitées alors que la demande reste élevée". Cette dernière assure vendre ses bottes environ 13 euros le kilo en circuit-court. Évidemment, lorsque vous les trouvez en supermarché, il faut ajouter la marge et le coût du transport, pour les retrouver à un prix convenable d’environ 16 euros le kilo. Au-delà, les marges de la grande distribution sont bien trop élevées, et doivent vous conduire à ne pas acheter vos asperges à cet endroit-là.

Quelles sont les variétés d’asperges les plus onéreuses ?

Bonne nouvelle toutefois : plus la saison va avancer, plus les asperges seront récoltées, les prix s'orienteront donc à la baisse. Aussi, tout dépend de la variété de légume que vous choisissez. Les asperges IGP (Indication géographique protégée) resteront parmi les plus chères du marché, tout comme celles labellisées Label Rouge, par leur cahier des charges plus lourd. Les asperges récoltées en serre resteront, quant à elle, les moins chères. Néanmoins, essayez de privilégier les producteurs en direct plutôt que les grandes surfaces.

Une fois la botte d’asperge achetée, la meilleure recette qui s’offre à vous reste les asperges en vinaigrette. Pour les réaliser, il vous en faut des blanches ou des vertes. Comptez environ 24 branches pour quatre personnes. La quantité peut être ajustée, selon si vous choisissez de les déguster seules en entrée, ou en salade pour un plat. Il vous faut également de la moutarde à l’ancienne, du persil plat, du vinaigre balsamique, de l’huile d’olive, du poivre et du sel.