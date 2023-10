Aspirine, citron... ces astuces imparables pour un linge plus blanc que blanc

Composée de cristaux de soude et de peroxyde d’hydrogène, cette poudre blanche inodore est d'une redoutable efficacité pour rendre son éclat à un linge ancien, terne ou très taché. Il s'agit d'un blanchissant écologique que l'on peut incorporer directement dans la lessive. Il suffit de mettre une cuillère à soupe de percarbonate de soude dans le bac à lessive et de lancer le programme pour blanchir le linge naturellement sans abîmer les fibres. Il est possible de l'utiliser pour un lavage à la main. Dans ce cas, on verse deux cuillères à soupe dans de l'eau tiède et on laisse agir pendant deux heures avant de rincer.