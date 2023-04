Travaux de toiture : vérifiez que le couvreur est bien assuré pour le travail demandé !

Cette nuance complique la tâche du client. Il s’agit la plupart du temps de particuliers peu à même de comprendre les subtilités des contrats. Or, explique la Cour de cassation, il doit vérifier non seulement l'existence de l'assurance décennale du couvreur, mais aussi que sa commande de travaux de couverture d'une toiture plate entre bien dans les activités pour lesquelles l'entrepreneur est compétent et assuré. Attention, l'affaire se complique encore lorsque le contrat d'assurance admet que cette activité est réalisée à titre accessoire sur le chantier, mais non à titre principal.

Par le passé, la Cour de cassation a fréquemment jugé de la même manière. Pour les juges, le maître de l'ouvrage (le propriétaire du bâtiment) qui commande des travaux, doit vérifier avant le début des travaux que l'assurance décennale souscrite par l'entrepreneur, couvre bien le travail envisagé. Cette assurance doit être mentionnée sur les devis et factures.