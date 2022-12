Auchan, Carrefour, E.Leclerc... Des petits pots pour bébé rappelés pour des taux de nitrates trop élevés

Les parents sont appelés à la vigilance. Depuis mercredi 30 novembre et ce jeudi, le site gouvernement rappel.conso.gouv annonce le rappel volontaire de petits pots pour bébés commercialisés dans la France entière par Auchan, Carrefour, E.Leclerc (marque repère), Cora et Casino sous des marques distributeurs. En cause, des taux de nitrates trop élevés.

Il s'agit précisément de purées bio de haricots verts et de purées haricots verts/pommes de terre. Les acheteurs sont appelés à rapporter ces petits pots aux points de vente afin de bénéficier d'un remboursement ou d'un échange.