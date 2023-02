Deux tiers des vendeurs épinglés : ces pièges à éviter avant d'acheter une voiture

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a publié les résultats d'une enquête menée de janvier 2021 à mars 2022, dans 2200 établissements spécialisés dans la vente de véhicules neufs ou d'occasion (automobiles ou deux-trois roues motorisées). Les anomalies découvertes par ce service du ministère de l'Économie l'ont amené à adresser aux professionnels concernés "plus de 1600 avertissements, 1500 injonctions, 320 procès-verbaux pénaux et 170 procès-verbaux d’amendes administratives".