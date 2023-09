Ces astuces vont vous permettre de réduire votre budget voiture

L’entretien du véhicule s’appréhende généralement comme un poste de dépense, mais c’est aussi une source d’économies s’il est fait régulièrement et en amont des problèmes. Cela limite les risques de défaillances plus graves tout en limitant la dépréciation. On peut en réduire le coût en misant sur l’achat de pièces en ligne, en anticipant l’usure ou en faisant les opérations les plus faciles soi-même. Il convient néanmoins de ne pas s’improviser mécanicien. Bien entretenir son véhicule permet aussi de réduire la consommation de carburant.

Or, le carburant, c’est là aussi un budget important. Pour le limiter, la conduite économique est le premier réflexe à adopter : réduire sa vitesse maximum, mais aussi limiter les accélérations brutales et anticiper les freinages. Prendre le temps de sélectionner les stations services les moins chères est un autre réflexe à prendre. À raison de 20 000 km par an et une consommation de 5 litres pour 100 km. Un seul centime de différence sur la moyenne du prix de l’essence représente une économie de 10 euros. Réduire sa consommation de 10 % par une conduite économique permettra d’économiser plus de 100 euros.