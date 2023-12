Comment avoir une voiture en bonne santé sans aller chez le garagiste ?

Vérifiez la pression de vos pneus a minima tous les mois. Veillez à ce que vos niveaux d’huile soient suffisants. Tous les 30 000 km, pensez à purger votre système de refroidissement.

Pour votre sécurité sur la route, il est primordial de faire régulièrement attention à l'état de votre voiture. Pour ces entretiens à faire tous les mois, ou tous les deux ans, rien ne vous empêche de vous en occuper vous-même pour réduire le coût sur la facture. Des pneumatiques aux niveaux d'huile en passant par les éclairages... Voici cinq entretiens à faire pour prendre soin de votre véhicule vous-même, sans avoir à payer de main-d’œuvre.

Les pneumatiques et l’éclairage, des essentiels à ne pas négliger

Les pneus sont les premiers organes à contrôler sur votre véhicule. En permanence, veillez à ce qu’ils soient gonflés à la bonne pression, environ tous les 1 000 km ou tous les mois. Aussi, surveillez attentivement l'apparition d'éventuelles déformations ou déchirures sur les flancs. Deuxième point primordial : vos éclairages. Que ce soit de jour comme de nuit, ils doivent être opérationnels. Il faut donc vérifier vos clignotants, vos feux de recul, vos feux de stop et même l'éclairage de votre plaque d'immatriculation arrière. Contrôlez aussi la hauteur de réglage des faisceaux et nettoyez les vitres des phares, elles peuvent s'altérer avec le mauvais temps ou les UV.

Toujours question visibilité, assurez-vous d'avoir un pare-brise parfaitement propre, sans éclat ni fissure, ainsi que des balais d'essuie-glaces en bon état. Pensez également à emporter avec vous un bidon de liquide lave-glace et de vous assurer que le réservoir est bien rempli.

Quand et comment faire correctement ma vidange ?

Tous les mois a minima, et surtout avant de longs trajets, vérifiez impérativement les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement lorsque le moteur est froid. De faibles niveaux de l’un ou l’autre peuvent entraîner des problèmes de moteur. Aussi, tous les 30 000 km, pensez à purger le système de refroidissement. Pour ce faire, videz le liquide sale en retirant le bouchon du radiateur et en installant un récupérateur en dessous. Laissez couler le liquide jusqu’au bout, puis refermez le bouchon de vidange.

À court terme, changez également votre filtre à air. Ce dernier régule l’air qui entre dans le moteur de votre voiture, et empêche les débris et les particules de pénétrer. En vous assurant que votre filtre à air circule correctement, vous pouvez améliorer votre rendement énergétique, réduire vos émissions et contribuer à la longévité de votre moteur. Pour le changer par vous-même, consultez le manuel pour connaître les instructions et la fréquence à laquelle il faut le changer.

Pensez à bien changer votre huile moteur

L’huile moteur de votre véhicule remplit toute une série de fonctions : elle lubrifie les pièces mobiles, sert d’agent d’étanchéité contre les débris, refroidit le moteur, réduit l’usure et aide à prévenir la corrosion du moteur. Vous devez donc impérativement la garder propre pour vous assurer du bon état de santé de votre moteur. En fonction de votre voiture et du type d’huile que vous utilisez, vous devrez changer l’huile et le filtre à huile tous les 3 mois ou tous les 5 000 km. Cependant, les manuels d’utilisation de nombreux véhicules récents recommandent de changer l’huile entre 8 000 et 16 000 km.