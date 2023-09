Aston Martin DB12 : belle et enfin sportive ?

Certains risquent de grimacer à l’annonce de cette motorisation, mais l’Aston Martin DB12 est dotée d’un V8 et non plus d’un V12. Certes, c’est moins classe, mais c’est surtout plus fiable. La marque veut redorer son blason et offrir à ses clients toujours d’aussi belles lignes, dans des véhicules qui tiennent la route. En ce qui concerne le design, plus de 80 % des composants de la voiture sont nouveaux sur cette DB12. Cette fameuse ligne épurée et imposante d’Aston Martin est de nouveau au rendez-vous. Ses voies sont encore plus larges et l’habitacle n’est pas en reste. Bruce Jouanny ne peut s’empêcher de mentionner que l’odeur du cuir pleine fleur provoque un petit quelque chose lorsqu’on entre dans le véhicule, alors que le raffinement du tableau du bord nous convainc pleinement.