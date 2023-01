L’hybridation selon Suzuki : le bonheur du choix

Conçu pour qui privilégie la simplicité au quotidien, l’hybride SHVS (pour Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) associe un moteur électrique à un moteur thermique classique. Le premier joue le rôle d'alternateur et recharge la batterie à la décélération et au freinage ; le second est notamment doté d’un système d’injection double. Résultat ? Une efficacité énergétique améliorée ainsi qu’une réduction de la consommation de carburant, sans entretien spécifique ni branchement nécessaire. Polyvalent, l’hybride SHVS est disponible en boîte manuelle et compatible en 2 ou 4 roues motrices. Dernier détail : grâce à la motorisation hybride SHVS 48V, les deux nouveaux modèles Vitara Hybrid et S-Cross Hybrid bénéficient en sus dès les plus bas régimes de l’effet "boost".