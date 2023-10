Automobile : LOA, une solution prisée, mais réellement avantageuse ?

Opter pour la LOA pour son véhicule est souvent présenté comme le choix de la liberté. Tant que le contrat de location n’est pas arrivé à échéance, le conducteur peut décider ou non de conserver le véhicule. Il peut en changer régulièrement au gré de ses besoins et rouler dans un véhicule neuf qui demandera donc moins d’entretien. Une voiture perdant l’essentiel de sa valeur dans les premières années, l’option peut être intéressante. Et il sera toujours possible de lever l’option d’achat si vous êtes satisfait de ce modèle. Par ailleurs, le leasing permet de répartir les coûts et donc d’éviter une dépense importante à l’achat. Il n’est pas rare que certains services, comme l’entretien ou l’assurance, soient compris dans les mensualités.