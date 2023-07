Automobile : pour la première fois, les ventes de voitures électriques dépassent celle au diesel en Europe

Les ventes de voitures électriques ont marqué une nette progression au mois de juin. Sur l'ensemble du continent, la part de ce marché est passé de 10,7% l'an dernier à plus de 15% cette année, selon les nouvelles données de l'Association des constructeurs européens, dépassant pour la première fois le diesel. Les ventes d'électriques ont augmenté dans la plupart des États de l'Union européenne, mais ont particulièrement explosé dans certains pays comme les Pays-Bas (+90,1%), l'Allemagne (+64,4%) et la France (+52,0%). Si bien que désormais dans le pays, plus d'une voiture sur six vendue est électrique (17,4%). Les voitures hybrides sont quant à elles restées le deuxième choix le plus populaire chez les acheteurs européens, représentant 24,3% du marché.