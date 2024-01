Automobile : quelle formule choisir entre la LOA et la LLD ?

En 2021, 14 % des Français avaient déjà eu recours à la location avec option d’achat (LOA). La durée des véhicules loués pour une longue durée (LLD) est généralement de deux ou quatre ans. Dès le 1er janvier 2024, l’État va aider à hauteur de 100 euros par mois certains utilisateurs de véhicules en leasing.

L’achat d’un véhicule, neuf ou d’occasion, est toujours privilégié par les Français. Pour autant, la location, qui se développe, séduit de plus en plus. En 2021, d’après un sondage réalisé par Sofinco, 19 % des Français ont déjà eu recours à de la location de véhicule longue durée. Parmi ces modes de location : la LOA (14 %) et la LLD (5 %), avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Mais en quoi consiste ces modes de location de véhicule ?

La location longue durée

La location longue durée (LLD) permet de louer un véhicule sur une durée définie, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel. En plus de la location de la voiture, dans votre contrat sont inclus l’entretien, les réparations ainsi que l’assistance. Le coût d’usage du véhicule est alors connu d’avance à 100 %, excepté les pleins de carburant.

Selon les cas, la durée de location s’étale de 24 à 48 mois, et peut aller jusqu’à 60 mois. À cette durée de location correspondent des plafonds de kilométrage qui ne peuvent être dépassés sans pénalités (entre 0,05 et 0,40 euro du km supplémentaire, selon les contrats). Ces tranches kilométriques sont par exemple de 60 000 km sur deux ans, de 90 000 km sur trois ans, etc.

Lorsque le contrat de location arrive à son terme, le véhicule en location longue durée est restitué au loueur pour être revendu sur le marché de l’occasion.

La location avec option d’achat

Le mécanisme de la location avec option d’achat (LOA) est proche de celui de la location longue durée avec le système de loyer mensuel fixé par contrat. Toutefois, la LOA se distingue de la LLD par un point clé : le rachat du véhicule est possible en fin de contrat. Si cette option est activée, les loyers mensuels sont déduits sur prix de rachat du véhicule. Pour autant, un conducteur ne souhaitant pas acheter le véhicule peut également le restituer au loueur.

Autre différence : la prise en charge des services d’entretien ou d’assistance n’est pas incluse dans un contrat de LOA. Si vous le désirez, vos mensualités seront plus élevées. Autre particularité de la LOA, un apport initial équivalent à 15 % du prix fixé sur le contrat est demandé lors de la signature. À noter que, juridiquement, la LOA s’apparente à un crédit à la consommation. L’usager a donc un délai de rétractation de 14 jours à partir de la signature du contrat.

À savoir qu’un nouveau dispositif de leasing de voitures électriques à 100 euros par mois est mis en place par l’État à compter du 1ᵉʳ janvier 2024 (décret n° 2023-1183 du 14 décembre 2023). Cette offre de location concerne les foyers ayant besoin d’un véhicule pour leurs trajets professionnels. Mais à certaines conditions : le revenu fiscal de référence des actifs par part ne doit pas dépasser 15 400 euros par an ; les actifs doivent résider à plus de 15 km de leur travail ; doivent parcourir plus de 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle.