Salon de Munich : Audi, Mercedes, Porsche... les concept cars pour rêver du futur

Impossible de rester de marbre devant la Mercedes Vision One-Eleven ! Non seulement, son design est bluffant, mais c’est aussi une histoire chez le constructeur allemand, comme le rappelle notre journaliste Automoto. One-Eleven fait référence à la Mercedes C 111 de 1969. Elle arborait déjà une couleur orangée et des portes papillons. Ce nouveau modèle est doté d’un moteur électrique à flux axial, soit trois fois plus léger et trois fois plus petit. La commercialisation est prévue en 2025 et devrait avoisiner les 200 000 €. Comme le fait remarquer Jérôme Chont, la Mercedes Vision One-Eleven affirme les ambitions électriques très élevées de la marque allemande.