Salon de Munich : BMW, Mercedes, Volkswagen…Le bal des nouveautés sexy

Chez Mini, on peut aussi applaudir la nouveauté avec la nouvelle Cooper SE, fabriquée en Chine. Sa conception 100 % électrique lui permet de presque doubler son autonomie, en dépassant désormais les 400 km. Côté design, elle est plus épurée, d’ailleurs, elle retrouve les codes de la toute première Mini, à l’extérieur comme à l’intérieur, avec le grand écran tout rond sur le tableau de bord. Pour ceux qui cherchent toujours à se procurer une motorisation essence, c’est encore possible puisque la Mini actuelle va être restylée à l’instar de la SE et sera, elle, fabriquée en Angleterre.

Toujours chez Mini, on découvre également le Countryman SE, commercialisé au printemps 2024. Il a pris 13 cm et affiche une taille de 4,43 M. Ce modèle est par ailleurs disponible en motorisations essence et diesel.