Suzuki creuse sa trace sur La Grande Odyssée VVF

C’est une aventure sportive sans équivalent en Europe, qui voit se confronter 65 mushers internationaux et leurs 600 chiens-athlètes sur plus de 400 km, à travers les vastes espaces des Alpes. Un défi nature requérant d’authentiques qualités stratégiques et techniques, qui séduit plus de 50 000 spectateurs au fil des 20 stations et villages d’altitude traversés par cette épreuve exigeante, riche en émotion… et en oxygène.

Pour la 11e année consécutive, Suzuki Automobile accompagne avec un enthousiasme intact cette course sillonnant une région où la marque est, de surcroît, performante depuis toujours. Comme l’explique Jean-Philippe Sabatier, Directeur adjoint en charge de la communication de la marque, l’implication renouvelée du constructeur, pionnier de l’électrification des véhicules depuis 2016, tenait de l’évidence, voire de la légitimité : "La Grande Odyssée, c’est l’engagement humain, le dépassement de soi et l’immense confiance que le musher fait à son attelage pour effectuer les parcours. Nous sommes heureux de ce partenariat avec une épreuve technique et éprouvante dont nous partageons les valeurs".