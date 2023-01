Voitures d'occasion : face aux prix en hausse, l'Argus remonte ses cotes

Des cabinets spécialisés estiment que l'augmentation des prix sur le marché de l'occasion s'explique par la rareté des voitures récentes. Face à ces problèmes de disponibilité, les acheteurs se déportent vers des modèles plus anciens, qui deviennent alors plus prisés et voient leurs prix monter. "Aujourd'hui, il s'agit d’un ajustement anticipé et travaillé depuis plusieurs mois par les équipes d'experts et data scientists. Il concerne l'ensemble des véhicules particuliers, avec des niveaux d'ajustements différents en fonction de l'énergie et de l'ancienneté du véhicule", glisse-t-on du côté des représentants de l'Argus.