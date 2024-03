Alpine A290 : enfin une vraie petite sportive électrique ?

Avec cette nouvelle Alpine A290, Renault espère être le premier à créer une petite voiture sportive électrique. Pour concevoir son nouveau modèle, le constructeur français s’est appuyé sur ses R5 et R5 Turbo. Si son prix définitif ne sera dévoilé qu’en juin prochain, il devrait débuter sous la barre des 40 000 euros.

Dans l’édition Auto Moto de ce dimanche 3 mars, Bruce Jouanny et Romain Chemoul se sont rendus en Laponie pour essayer la toute dernière création du constructeur français Renault : l’Alpine A290. Après des tests dans le froid polaire, synonyme de pire ennemie pour les voitures électriques, cette version sportive de la nouvelle Renault 5 relève-t-elle le défi d’être une véritable petite voiture sportive électrique ?

Allier poids et agilité

En apparence, son camouflage peut paraître frustrant. Pour autant, en dessous, ses traits sont ceux du concept-car, avec les quatre feux à l’avant qui prouvent bien que c’est une Alpine. Et pour concevoir ce nouveau modèle, le constructeur français s’est appuyé sur deux de ses anciens véhicules à succès : la R5 et la R5 Turbo. Mais pour aller plus loin et innover à sa façon, l’Alpine A290 reprend la plateforme de la nouvelle R5 électrique, dévoilée au Salon de Genève le week-end dernier, avec tout de même quelques différences. Notamment sur la longueur, où l’Alpine mesure 7 cm de plus que la R5 à cause de ses gros boucliers avant et arrière, ajoutant également 5 cm de largeur.

Dans son ultime phase de développement, des centaines de paramètres sont vérifiés pour être sûr que la voiture résiste bien aux températures les plus extrêmes. Pour être une Alpine, il faut avant tout être léger et sportif. Problème : l’A290 est électrique et est dotée de batteries pour gagner en autonomie. Alors pour s’alléger, elle s’équipe de la même petite batterie que la R5 pour descendre sous la barre des 1 500 kg. Malgré ces efforts, l’Alpine A290 pèse 400 kg de plus que l’A110, mais reste moins lourde qu’une Zoe. Pour autant, même avec sa tonne et demie, la nouvelle Alpine de Renault garde son agilité légendaire.

Une puissance supérieure à 220 chevaux ?

Il faut dire que depuis la fin de Renault Sport en 2023, la lignée des Alpine bénéficie du savoir-faire des anciens ingénieurs de l’emblématique badge RS. Mais peuvent-ils réussir à produire la première petite sportive électrique, alors même que MG ou Abarth n’ont pas convaincu ? Ici, pas de course à la puissance. Son nombre de chevaux reste encore confidentiel jusqu’à la présentation officielle de l’A290 en juin prochain, mais Renault promet déjà un minimum de 220 ch.

Si la plupart des voitures électriques font leurs preuves en ligne droite, la philosophie d’Alpine est axée sur le châssis et sur la performance en virage. Alors sur la glace, au fin fond de la Laponie, Bruce Jouanny et Romain Chemoul notent le confort, l’agilité et le comportement sportif adoptés par l’A290.

La première GTI électrique

Avec cette dernière Alpine, Renault cible un public jeune et urbain. "On va retrouver de la dosabilité et de la douceur à la conduite, alors que le côté instantané de l’électrique dont on a besoin est remis sur la fin de course de l’accélérateur", affirme Alexandre De Sousa, ingénieur agrément moteur A290. Mais il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir se procurer celle qui veut être la première GTI électrique.

Après cet essai et cette découverte partielle du véhicule, nos journalistes sont conquis. "Elle est fun, facile à conduire", appuie Romain Chemoul, rapidement rejoint par Bruce Jouanny qui applaudit la démarche de Renault d’enfin créer une petite française électrique sportive. Côté prix, il devrait débuter sous la barre des 40 000 euros.