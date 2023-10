Genève fait salon au Qatar, retour sur les temps forts

Le choix d’exporter le salon le plus influent du monde au Qatar n’est pas dû au hasard : ici, le public possède un pouvoir d’achat au moins aussi élevé qu’en Suisse. Et les Français savent comment se faire remarquer, même à plusieurs kilomètres de chez eux ! Delage présente peut-être la voiture la plus ambitieuse du salon : la D12. Avec Laurent Tapie, fils de Bernard, à la tête, la D12 est une hypercar inspirée de la Formule 1, dans les sensations, jusque dans la forme, mais cette fois pour la route. Sa particularité ? Elle n’a pas de portes ! “C’est un cockpit comme un avion de chasse, avec deux places en tandem.” Le siège conducteur et les poignées du volant sont basés sur les mesures du client. Pour conduire cette D12 au moteur V12 atmosphérique avec de véritables ressentis F1, il faudra débourser deux millions d’euros hors taxes.