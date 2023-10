Benelli, l'audace italienne et l'efficacité chinoise

En 1911, Teresa Benelli, veuve et mère de six garçons, investit dans un garage auto et moto afin d’assurer un avenir à ses fils. Dix ans plus tard, les passionnés de deux roues créent la première machine Benelli : le Velomotore. Avec cette moto, Antonio, l’un des membres de la fratrie, va gagner une course. Les années passent et la petite marque italienne enchaîne les nouveautés et les titres. Avant la deuxième guerre mondiale, l’usine emploie 800 personnes.