BMW i5 M60 : la Série 5 électrique de… 601 chevaux

Pour plaire au plus grand nombre, cette série i5 est proposée en version diesel, essence, hybride-rechargeable et 100 % électrique, à l’instar de notre modèle d’essai. Avec ses deux moteurs, cette i5 M60, au sommet de la gamme, délivre 601 CH, soit quasiment la même puissance que la dernière M5. Le 0 à 100 km/h est atteint en 3,8 secondes, on n’en attend pas moins (ou pas plus) d’une BMW. La vitesse maxi est quant à elle limitée à 230 km/h.

Le seul bémol sur cette i5 M60, c’est peut-être son poids. Le véhicule pèse 2305 kg, soit presque 600 kg de plus que le modèle essence. Néanmoins, comme le précise notre journaliste, elle est plus agile et plus légère que le laisse supposer son gabarit. Côté confort sur route, BMW ne nous déçoit pas du tout, et ce grâce à ses ressorts pneumatiques à l’arrière (montés uniquement sur les versions électriques). Cette i5 donne véritablement envie de voyager et de faire des kilomètres, mais faut-il encore que l’autonomie le permette… Avec 516 km annoncés, il lui faudra trente minutes pour que sa batterie passe de 0 à 80 % sur une borne de recharge classique. Côté prix, elle est commercialisée à partir de 107 500 euros, 131 665 euros pour notre modèle d’essai.