BSA Goldstar, le réveil d'une légende ?

La Goldstar de BSA s’était éteinte dans les années 1970, tout comme le constructeur lui-même. 50 ans après sa disparition, la moto emblématique de la marque britannique renaît de ses cendres. L’équipe en charge de la construction de la Goldstar 2024 a davantage travaillé sur son caractère que sur ses performances.

L’industrie moto compte BSA parmi ses marques de légende. Initialement, Birmingham Small Arms était un fabricant d’armes qui s’est par la suite diversifié avec succès dans la moto, au point de produire la machine la plus rapide du monde à son époque : la Goldstar. Et ce nom ne lui a pas été donné par hasard. À l’époque, dans les années 1930, la moto et son pilote avaient décroché une médaille d’or pour avoir atteint les 177 km/h sur un anneau de vitesse. Mais dans les années 1970, tout s’effondre. Le constructeur disparaît et emporte avec lui son modèle emblématique. Heureusement pour les passionnés, 50 ans après sa disparition, la Goldstar de BSA fait son grand retour.

Une moto rétro qui a du charme

Esthétiquement, la Goldstar 2024 est identique à celle des années 1930 : même forme, même couleur et même nom. La seule façon de les distinguer, c’est le petit port USB placé au-dessus du guidon. Reste à savoir s’il aurait mieux fallu laisser la légende dans les livres d’histoire ou si BSA a bien fait de la réveiller.

Contrairement aux idées reçues, même 90 ans après son record de 177 km/h, la nouvelle édition de la Goldstar n'explose pas le compteur. Elle est même moins rapide, puisqu’elle peut aller jusqu’à 170 km/h ! L’équipe en charge avoue avoir davantage travaillé sur le caractère de la moto que sur la performance. Le but : faire une moto rétro avec du charme.

BSA a-t-il bien fait de renaître de ses cendres ?

De fait, la sportive de l’époque est donc bel et bien restée au placard, même s’il y a quelques similitudes techniques comme le moteur monocylindre. Un choix plutôt osé lorsque l’on sait que la concurrence propose bien souvent des bicylindres plus puissants. Mais contrairement au modèle des années 1930, la Goldstar 2024 s’est parée d’un moteur plus gros de 650 cm³, au lieu des 350 cm³ de l’ancienne génération. Aussi, sa conception, assez spéciale pour une moto de balade, lui permet de prendre plus de tours par minute. “C’est un choix qui paye, affirme notre journaliste Bader Benlekehal. C’est complètement bizarre de retrouver un monocylindre sur une moto, mais ça lui donne du caractère et pas mal de peps.”

Autre chose étonnante sur la moto : le tableau de bord, “pas très lisible” selon notre journaliste. En effet, les écritures et voyants sont assez minuscules. Aussi, la lecture de la vitesse est toujours en… miles/h ! Du moins, pour la partie la plus visible. Les km/h sont également affichés, mais il faudra être concentré pour les voir. Parmi les choses à améliorer sur cette Goldstar 2024, la tenue de route saine contraste avec la mollesse des suspensions. De même pour les finitions : à peine posés, quelques stickers se décollent déjà. Dommage, lorsque l’on connaît son prix de départ : 7 499 euros tout de même. Pour autant, la sortie de cette légende de BSA n’est pas décevante, avec une machine plutôt cohérente et vivante.