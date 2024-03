Le Superéthanol-E85 : comment rouler à 0,90 euro le litre ?

Aujourd’hui, 3 568 stations proposent le carburant E85, généralement situé entre 0,80 et 0,90 centime le litre. Il faut entre un an et un an et demi pour rentabiliser l’installation d’un boîtier de conversion au Superéthanol. En plus d’être économique, le Superéthanol-E85 est plus écologique.

Le Superéthanol E-85, un mélange d’essence et d’éthanol, est devenu LA star des stations-essence. L’éthanol, un alcool issu de betterave et de céréales, est aujourd’hui le carburant le moins cher du marché. Son prix est fixé pour un an et est de plus en plus facile d’accès. Avec 276 stations de plus en un an, la France compte désormais 3 568 stations qui proposent du Superéthanol. Et forcément, lorsque l’on voit le tarif au litre, qui se situe entre 0,80 et 0,90 centime, on se rend vite compte que c’est tout simplement imbattable.

Quels sont les véhicules compatibles au Superéthanol ?

Pour profiter du prix au litre du Superéthanol et pouvoir rouler avec, deux options s’offrent aux automobilistes : installer un boîtier de conversion, ou avoir un véhicule flexfuel d’origine, capable de rouler avec de l’E85 mais aussi avec du Sans plomb classique. Seulement deux constructeurs proposent des voitures entièrement compatibles avec le Superéthanol : Jaguar et Ford, notamment avec le SUV Ford Puma, qui ne sera plus disponible à l’E85 d’ici à quelques mois, puisqu’il deviendra en 100 % électrique.

Pourtant, c’était un carton. En effet, 95 % des ventes de la Ford Puma concernaient la version compatible au Superéthanol. Malheureusement, le passage à l’électrique et les débouchés limités au marché français poussent le constructeur américain à ne conserver que le futur Ford Kuga restylé pour être compatible avec ce carburant si peu cher.

Certains départements proposent des aides à la conversion

Pour les automobilistes qui veulent rouler moins cher, il ne reste donc plus que le boîtier de conversion comme solution. Généralement, il coûte entre 800 et 1 200 euros, pose comprise, et engendre une consommation d’environ 25 % de plus qu’avec de l’essence classique. Alors est-ce réellement une bonne affaire ? Malgré la surconsommation de 25 %, en comparant le prix au litre de l’E85 et du Sans-plomb 95-E10 (environ un euro plus cher), une économie de 660 euros pour 13 000 km par an est réalisée grâce au Superéthanol, et plus de 1 000 euros d’économies pour 20 000 km. Il faut donc entre un an et un an et demi pour rentabiliser l’installation de ce boîtier.

Et cela peut même aller plus vite. En effet, certains départements ou certaines régions proposent des aides à la conversion : jusqu’à 500 euros d’aide en région PACA ou 400 euros dans les Hauts-de-France. Mais avant d’installer ce boîtier, vous devez impérativement vous assurer que votre véhicule est homologué pour la conversion. Pour le savoir, vous pouvez directement aller vérifier sur Internet en indiquant votre immatriculation. Premier critère pour être homologué : votre voiture doit être une voiture essence, datant de 1999 maximum. Mais ce n’est pas tout. Les plus gros fabricants de boîtiers peuvent refuser tous les véhicules qu’ils considèrent comme étant fragiles. Autrement, tout est bon pour vous.

Un carburant économique et écologique ?

Une fois que vous désirez sauter le pas, il est important de se fournir chez un installateur agréé. Lorsque le boîtier est installé, vous devrez ensuite mettre à jour votre carte grise (environ 14 euros). C’est précisément ce changement qui vous permettra de rouler ensuite au Superéthanol. Autrement, légalement, vous n’avez pas le droit d’injecter de l’E85 dans une voiture non transformée, si vous n’avez pas installé un boîtier homologué, ou si vous n’avez pas effectué le changement de votre carte grise. Ainsi, vous serez refusé au contrôle technique, obligatoire tous les deux ans (quatre ans après la première mise en circulation d’un véhicule). Prudence également : les reprogrammations du moteur sont formellement interdites.

Mais qu’en est-il des voitures neuves ou sous garantie constructeur ? À savoir que si vous décidez d’équiper votre véhicule essence d’un boîtier de conversion, même deux semaines après son achat en garage, vous ne perdez pas la garantie constructeur pour autant. Le seul risque est de se retrouver au milieu d’une bataille d’experts en cas de casse moteur. Généralement, le constructeur a tendance à remettre la faute sur l’installateur du boîtier. L’âge idéal d’une voiture pour y installer un boîtier de conversion est de six ans. En effet, le véhicule n’est pas trop vieux et il ne serait pas judicieux d’investir dans un tel équipement sur une voiture qui n’est pas loin de l’âge de la casse. En plus d’être économique, le Superéthanol est aussi un carburant écologique, avec moins d’émissions de CO2 et de particules fines à l’échappement.