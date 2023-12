Devalliet Mugello : le roadster français que les Anglais vont nous envier ?

Le constructeur Hervé Valliet a réalisé son rêve il y a cinq ans. Totalement française, la Devalliet Mugello 375F s’inspire des design anglais. Le prix de départ du bolide est de 88 400 euros.

Dans le numéro Automoto du 17 décembre 2023, Jean-Pierre Gagick présente le roaster français : la Devalliet Mugellot 375F. Pourtant bien plus courant outre-manche, ce type de voiture s’exporte dans l’Hexagone, mais non sans atouts, puisque le véhicule est 100 % Made in France.

De la fabrication de meubles à la fabrication automobile

Elle pèse 400 kg de moins qu’une Alpine A110, accélère aussi fort qu’une Porsche 911 Carrera, tout en ayant deux fois plus de coffre qu’une Lotus Exige… Pas de doute, la Devalliet Mugello 375F n’a rien à envier à ses concurrentes anglaises. Et notre roadster français, nous le devons entièrement à Hervé Valliet, grand amateur d’automobiles sportives qui a réalisé son rêve il y a cinq ans.

Grâce à son entreprise de fabrication de meubles en acier et en aluminium, le constructeur n’avait plus qu’à adapter ses outils ultra-modernes à de la fabrication automobile. Et la recette fonctionne : un châssis conçu tout en aluminium, et une technique devenue l’ADN de la marque grâce à son type d’assemblage. "Sans l’usine à côté, jamais je ne me serais lancé dans la fabrication d’une voiture", atteste Hervé Valliet, interrogé par notre journaliste.

Des atouts par rapport à la concurrence, et pas des moindres

L’esthétisme de la Devalliet Mugello 375F est totalement inspiré des monospaces des années 1950, avec un profil très anglais par son "sharknose", avec une petite touche d’Italie tout de même avec son ouverture sur les côtés comme la 250 GTO de chez Ferrari, et son double bombage à l’arrière semblable à la Maserati 250F.

Son double bombage, justement, est un énorme atout par rapport à la concurrence : son coffre de 300 L permet de partir librement en week-end, sans avoir de valises sur les genoux le temps du trajet. Mais ce n’est pas la seule ressource de la voiture, puisqu’elle est aussi capotable : son toit en toile s’installe en quelques minutes pour protéger son bel intérieur bien fini et confortable, et "bien plus élégant que la concurrence anglaise", selon Jean-Pierre Gagick.

Et à la conduite ?

Au volant de la Devalliet Mugello 375F, notre journaliste est formel : "C’est fantastique". En ayant la sensation d’être assis à ras du sol et en pouvant quasiment toucher la route, il est certain qu’Hervé Valliet connaît parfaitement la concurrence de son bolide. Mais contrairement à la Morgan, la Lotus ou encore la Caterham, le constructeur a pensé à corriger le point négatif de ces voitures : le confort.

La Devalliet Mugello est "très enveloppante", à la conduite, on peut facilement s’accouder sur le rebord de la fenêtre grâce à ses grands renforts en cuir plus que confortables… De quoi se laisser très facilement embarquer par le dynamisme de la voiture ! Seulement, le bolide d’Hervé Valliet reste moins dynamique que ses concurrents. Pour autant, il peut se targuer d’être totalement construit en France, excepté la boîte de vitesses qui vient de chez Mazda et ses roues anglaises.

Pour conclure, le roadster français pèse 680 kg, détient 225 chevaux et s’offre un moteur Peugeot 1,6 L. Seul petit bémol : son prix, à partir de 88 400 euros. Mais finalement, n’est-ce pas simplement le prix de l’exclusivité et du savoir-faire français ?

