Aston Martin Vantage, l'Aston (enfin) sportive ?

L’appellation Aston Martin Vantage est née il y a 70 ans et renvoie aux modèles les plus performants du constructeur anglais. Cette nouvelle Vantage est une très grosse évolution de la génération, ça va au-delà du simple restylage. Mais toutes ces améliorations ont un coût : à partir de 259 700 euros, malus compris.

Bien souvent, découvrir une Aston Martin est un moment hors du temps : on en prend plein les yeux, on est ébahis. Mais c’est aussi généralement une déception : la voiture n’est pas super sportive. Et c’est davantage regrettable pour une Aston Martin Vantage, une appellation née il y a 70 ans et qui renvoie aux modèles les plus performants de l’histoire du constructeur anglais. Aujourd’hui, elle désigne l’Aston la plus turbulente de la gamme. Alors, la nouvelle génération d’Aston Martin Vantage est-elle enfin la sportive que l’on attendait ?

“Tout est soigné et raffiné”

Cette nouvelle Vantage est une très grosse évolution de la génération, ça va au-delà du simple restylage. Si l’arrière semble avoir peu changé, la face avant est totalement inédite : la calandre est bien plus grande qu’auparavant pour accroître le refroidissement du moteur V8 4 litres Biturbo. Et en termes de puissance, le moteur fait fort en passant de 510 à 665 chevaux. Ce V8 4 litres vient des Mercedes-AMG, mais a bien été retravaillé par le constructeur anglais. La base technique est globalement la même entre cette nouvelle Vantage et celle qu’elle remplace, mais a été quelque peu améliorée aussi : le châssis a été renforcé, les amortisseurs pilotés sont inédits et le poids du bolide augmente de 75 kg.

À l’intérieur, on est bien dans le raffinement d’un salon anglais très luxueux, mais surtout (enfin) moderne. Au milieu de la planche de bord se trouve un écran tactile de 10 pouces pour commander l’interface multimédia. Plus bas, Aston Martin a opté pour conserver encore quelques vrais boutons. "Tout est soigné et raffiné", appuie notre journaliste Cyril Provost. En un mot : c’est qualitatif.

Un tarif des plus salés

Et au volant alors ? "On sait déjà que c’est une vraie sportive lorsque le mode par défaut, c'est le mode Sport." Néanmoins, malgré les améliorations opérées par Aston Martin, la nouvelle Vantage est encore "un peu ferme à la conduite". Sur circuit, le moteur fait beaucoup plus de bruit et la poussée est des plus phénoménales. "Chapeau Aston Martin ! Il n’y a rien d’artificiel dans la sonorité, pas d’électrification… Ça devient rare."

Pas de transmission intégrale à l’horizon non plus, contrairement à sa grande rivale, la Porsche 911 Turbo. La Vantage demeure une vraie propulsion et expédie le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes seulement. La voiture est annoncée être une voiture de route, mais est tout de même très à l’aise sur circuit, à tel point que notre journaliste se demande si l’on parle bien d’une voiture anglaise ou d’une allemande. La dernière génération progresse à tous les niveaux, notamment en matière d’assistances électroniques qui sont aujourd’hui ultra-perfectionnées. Et tout cela a évidemment un coût, qui n’est pas des moindres : à partir de 199 700 euros, hors malus de 60 000 euros. Au total, vous pouvez adopter la nouvelle Aston Martin Vantage pour 259 700 euros, minimum.