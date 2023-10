Ferrari Roma Spider : classique des temps modernes

Depuis plusieurs années, on trouve sur le marché des voitures sportives aux looks agressifs et aux puissances délirantes. Avec une volonté certaine de faire appel à la nostalgie, Ferrari a choisi de revenir à la douceur et au charme des années 50 et 60 avec la Roma. On peut en effet constater que son design est sobre, intemporel, chic et minimaliste.

Belle et élégante, n’oublions pas tout de même que nous parlons d’une Ferrari. Et forcément, elle en a sous le capot. Elle est dotée d’un V8 bi-turbo de 620 CH. Grâce à cette motorisation, le 0 à 100 km/h est expédié en 3,4 secondes et sa vitesse maximale dépasse les 320 km/h

Sur la route, le comportement de la Ferrari Roma Spider est agréable, malgré son poids de 1 556 kg. Il est important de préciser que ce véhicule n’est pas destiné à chasser les chronos sur la piste, c’est une GT confortable sur grande distance. Derrière son apparence traditionnelle se cache néanmoins beaucoup de technologie : son aérodynamisme est étudié, l’intérieur est doté de trois écrans et il y a même un radar, associé à une caméra sur le pare-brise, sous la calandre. La Roma Spider est également la première Ferrari équipée d’une aide au maintien dans la voie. Ça en fait des nouveautés ! Et ça ne s’arrête pas là.