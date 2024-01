Lexus LBX : le SUV chic qui veut séduire la France

Véritable carton aux États-Unis, Lexus tente de conquérir le marché européen. Le Lexus LBX cousin du Toyota Yaris Cross aura la tâche d'imposer vraiment la marque chez nous. Le prix du SUV en finition haut de gamme est de plus de 42 000 euros.

Dans le numéro Automoto de ce dimanche 7 janvier 2024, Cyril Provost s’est penché sur la Lexus LBX. Ce petit modèle SUV rêve de conquérir les villes et surtout de se faire une place parmi les marques chics qui ont la côte, comme Mini, Jeep ou encore Fiat. Pour autant, toutes ses concurrentes ont une chose en commun que Lexus n’a pas : elles s’appuient toutes sur une belle et longue histoire. La marque de luxe, créée par le constructeur japonais Toyota et qui fait surtout de gros SUV hybrides, peine à conquérir l’Hexagone. Aux États-Unis, en revanche, c’est un véritable carton, et vient même concurrencer les Premium allemands.

De 34 500 à plus de 42 000 euros

Plus petit modèle jamais conçu par Lexus, le LBX a pour mission de rajeunir sa clientèle. Une ambition qui a eu un effet positif sur le design de la marque. En effet, le dernier SUV a inauguré son nouveau style moins agressif, moins « taillé à la règle et à l’équerre » selon notre journaliste, et a davantage misé sur la rondeur et la fluidité.

Cette douceur se retrouve également à l’intérieur du véhicule : un habitacle plus fluide et épuré, un tableau de bord qui tient sur une seule ligne, un écran bien intégré dans la console centrale, mais surtout de beaux matériaux avec de belles surpiqures. En bref, on est bien dans du Premium, et avec le tarif qui va avec… 34 500 euros à débourser en moyenne pour la Lexus LBX « basique », et plus de 42 000 euros pour la finition haut de gamme.

Les défauts du Toyota Yaris Cross corrigés ?

C’est 10 000 euros de plus que son cousin, le Toyota Yaris Cross. Et à ce prix-là, Lexus avait le devoir de corriger les défauts de la Toyota, à commencer par l’insonorisation quasi inexistante. Entre les bruits moteur à la conduite et ceux à l’ouverture et à la fermeture des portes, la marque japonaise avait tout intérêt à remédier à ces couacs. Lors du test de Cyril Provost, le constat est sans appel : les bruits de portes sont beaucoup plus feutrés et sonnent plus qualitatifs.

Et cela se ressent aussi sur la route ! Les ingénieurs Lexus ont rajouté de l’isolant au niveau du toit, dans plein d’autres endroits dans l’habitacle, et même sous la voiture. Résultats, les bruits de roulement et d’air se font moins entendre, tout comme les bruits de moteur grâce à un joint placé autour du capot. Pour autant, « quand on insiste un peu (sur l’accélération, NDLR), les bruits se font quand même toujours un peu remarquer ».

Son plus gros atout : la ville

Pour aller plus loin dans la comparaison entre le Lexus LBX et le Toyota Yaris Cross, les deux véhicules sont dotés de 3 cylindres hybrides simples, atteignant les 136 chevaux. Mais ce que recherchait surtout Lexus avec son LBX, c’est le plaisir de conduire. Et pour atteindre son objectif, le constructeur a placé deux palettes au volant qui vont simuler un passage de rapports, sur une boîte qui n’en a pas. « Cela marche plutôt bien pour rétrograder, mais pour passer la vitesse, il y a encore quelques améliorations à faire. » Mais l’intention y est ! Plutôt dynamique, le Lexus LBX est davantage plaisant à conduire que le Yaris Cross, mais n’a pas encore le niveau de fun apporté par Mini.

Et le domaine de prédilection du SUV, et surtout ce pourquoi il a été conçu, c’est la ville. Son plus gros atout ! Une meilleure batterie que le Yaris qui permet d’exploiter encore plus la conduite en 100% électrique, davantage de réactivité lors des reprises, de meilleures accélérations au démarrage, une consommation de 5L pour 100 km… En bref, le modèle a entièrement sa place, autant en ville que sur le marché.

