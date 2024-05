Mercedes CLE, beautés classiques et... volcaniques ?

Déployée au printemps dernier en Europe, la Mercedes CLE se décline en coupé, en cabriolet et en AMG. La nouvelle gamme CLE remplace à la fois les coupés et cabriolets Classe C et Classe E. Notre journaliste Cyril Provost partage ses impressions sur ces nouveaux modèles alliant confort et élégance.

Quelques années en arrière, Mercedes comptait plus de 40 modèles dans son parc automobile, de quoi créer la confusion dans l’esprit de ses clients. Pour pallier ce problème et rationaliser, le constructeur allemand décide de remplacer les coupés et cabriolets Classe C et E par la Mercedes CLE. Ce modèle, aussi disponible en version cabriolet, est-il à la hauteur de nos attentes ? Le point avec notre journaliste Cyril Provost.

Motorisation, esthétique et intérieur : que vaut la Mercedes CLE 53 ?

Que les puristes se rassurent : rationaliser ne signifie pas que Mercedes oublie la branche sportive AMG. Il n’y a qu’à regarder sous le capot pour en avoir le cœur net : sous les caches en plastique se trouve un six cylindres en ligne de 450 chevaux. Au volant, les impressions de Cyril Provost sont plutôt bonnes : difficile de résister au son qu’elle dégage lorsque l’on passe les vitesses. “Il sonne vraiment bien ce CLE 53 AMG” affirme-t-il avant d’anticiper certains commentaires de passionnés d’automobile liés à BMW : “Quand on pense six cylindres en ligne, on pense d’abord à eux. Mais c’est un moteur qui a aussi fait ses preuves chez Mercedes, notamment avec la C 36 AMG, sortie dans les années 90.”

Avec cette Mercedes CLE 53, vous avez l’assurance d’avoir du couple partout, tout le temps, à n’importe quel régime. Rappelons que ce beau bébé pèse tout de même deux tonnes, poids que l’on attribuait autrefois aux 4×4. Cyril Provost estime que le véhicule sait tout de même se montrer agile, tout en étant spacieux. À l’intérieur, les habitués du constructeur allemand ne sont pas dépaysés : la planche de bord est celle de la nouvelle classe C et quatre personnes peuvent prendre place confortablement à son bord. Seul le toit flottant de la classe E coupé, avec l’absence de montant central, manque à l’appel. Ici, les vitres arrière ne s’ouvrent pas, mais si c’est un problème pour vous, sachez qu’une solution existe : il suffit d’opter pour la version cabriolet de la Mercedes CLE.

Quid de la version cabriolet de la Mercedes-Benz CLE 200 cabriolet ?

Cette version cabriolet de la CLE fait son possible pour optimiser la conduite “cheveux au vent”. Un saut de vent placé en haut du parebrise va permettre de faire passer l’air au-dessus de la tête des occupants, doublé par un filet anti-remous à l’arrière du véhicule. Grâce à ces équipements, la conduite se fait sans turbulence et permet aux passagers de discuter sans avoir à hausser le ton. Qui dit cabriolet dit aussi lumière, et là encore, Mercedes a pensé à tout. L’écran central s’incline et vous évite ainsi d’être ébloui par les rayons du soleil.

Pas de risque de s’assoir sur des sièges brûlants si le véhicule est stationné sous forte température, puisque le cuir a reçu un traitement contre les infrarouges, lui permettant de rester jusqu’à douze degrés plus frais qu’un cuir normal.

Cette version cabriolet de base dispose d’un quatre cylindres essence de 200 chevaux. Pour en profiter, il faudra débourser 74 650 euros, c’est 17 800 euros de moins que le coupé AMG.