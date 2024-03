Nouveau BMW iX2 : coupé, pour voir plus grand !

Le constructeur BMW est à l’origine des SUV coupé avec la BMW X6 sortie en 2007. La deuxième génération du X2 est plus grande que la première : 4,55 m de longueur, contre 4,35 m auparavant. La version BMW iX2 eDrive 20 de 204 chevaux semble être la meilleure option : meilleure autonomie et meilleur prix.

C’est la catégorie la plus en vogue en ce moment : un SUV coupé. On le retrouve chez tous les constructeurs premium tels que Mercedes, Audi et évidemment BMW. Ce dernier est d’ailleurs l’inventeur de ce genre de modèles, avec la BMW X6 sortie en 2007, puis le X4 et enfin le X2 première génération. Dix-sept ans après la première version du SUV coupé, le constructeur bavarois sort sa deuxième génération de la BMW X2.

“Une BM, tout simplement”

La deuxième génération du X2 est un peu différente de la première, puisqu’elle est plus grande : 4,55 m de longueur, contre 4,35 m précédemment. Concrètement, c’est la taille d’un SUV compact classique… sans la ligne de toit carrée habituelle. Sur la X2, elle est tout en courbe, sans arêtes, ce qui fait d’elle un SUV coupé qui veut se faire remarquer. Et il faut dire que la concurrence est rude ces derniers temps chez les différents constructeurs, notamment avec la nouvelle Peugeot e-3008 : même style de coupé, même taille, même énergie électrique.

Pour l’essai de la semaine, notre journaliste Jérôme Chont ne s’est pas servi de n’importe quel modèle de la BMW iX2. La version XDrive 30 est dotée de deux moteurs, quatre roues motrices, cumulant une puissance totale de 313 chevaux. “Une BM, tout simplement.” Comme dans toutes les voitures du constructeur, la position de conduite s’adapte à tous les gabarits, le volant très épais est couvert d’un cuir exceptionnel au toucher, les écrans sont tournés vers le conducteur. En bref, l’ambiance de la marque est préservée.

La meilleure conduite semi-autonome du marché ?

Côté technique, la BMW iX2 atteint les 100 km/h en seulement 5,6 secondes, soit mieux que les GTI. “C’est carrément une sportive, et ça permet même d’oublier le poids de la voiture.” Et si notre journaliste appuie sur le poids du bolide, c’est parce qu’elle cumule 1 645 kg en version essence… Quand même bien moins qu’en version électrique, où elle accuse 2 100 kg, soit 100 kg de plus que le Tesla Model Y. Fort heureusement, le confort est bien meilleur dans la voiture allemande, sans suspension active, mais à suspensions mécaniques très évoluées à clapets variables. Résultat : la voiture est à la fois dynamique dans les virages et raisonnablement confortable en ville sur des pavés.

L’iX2 n’oublie pas pour autant qu’il est aussi une familiale, et le prouve. Déjà, par la capacité de son coffre : 525 L, l’équivalent de deux valises cabines en plus que l’ancien X2. Pour les places arrière, c'est la même chose. Très souvent, les voitures électriques offrent un espace généreux aux jambes des passagers arrière, mais moins généreux pour la garde-toit. Dans la iX2, le toit a été creusé à l’arrière malgré le design coupé du véhicule. À l’avant, le constructeur a opté pour des sièges bicolores, plusieurs revêtements sur le tableau de bord, de l’aluminium véritable… “Tout ça est bien fini, sans bruit de mobilier”, appuie Jérôme Chont. Les écrans font plus de 50 cm, sans oublier l’affichage tête haute en option. En clair, la BMW iX2 est à la pointe de la technologie. L’option Drive Assist Pro offre même l’une des meilleures conduites semi-autonome du marché.

Une autonomie qui laisse à désirer

Dommage néanmoins que la batterie soit si petite : seulement 65 kW/h, ce qui limite le modèle d’essai à 424 km d’autonomie. C’est tout de même 140 km de moins que la Tesla Model Y et 100 km de moins que la Peugeot e-3008, ses deux grandes concurrentes. D’autant que le maximum de la recharge DC est de 130 kW, encore une fois inférieur à la plupart des autres voitures du marché. Sur ce point précis, la BMW iX2 est quelque peu décevante, surtout lorsqu'on connaît son prix : à partir de 59 150 euros, et jusqu’à 77 000 euros avec toutes les options de la iX2 X Drive 30.

Cette dernière version de 313 chevaux n’est donc pas celle à privilégier. Optez plutôt pour le modèle de la BMW iX2 eDrive 20 avec deux roues motrices, avec une puissance de 204 chevaux. Elle est au prix de 49 000 euros, bonus déduit, et possède une autonomie de 478 km.