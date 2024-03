Nouveau Volkswagen Tiguan : il persiste en thermique, et s'il avait raison ?

La première génération du Volkswagen Tiguan est apparue en 2007. Le nouveau modèle assume totalement ses liens de parenté avec les véhicules électriques du constructeur allemand. Côté prix, le nouveau Tiguan est disponible à partir de 39 450 euros.

Dans l’édition Auto Moto de ce dimanche 25 février, Pierre Lardenois se penche sur la Volkswagen la plus vendue dans le monde en 2023 et l’un des trois best-sellers de la marque en France : le Tiguan, grande star du segment des SUV compacts. Sur le marché depuis 2007, il vient d’être intégralement repensé pour laisser place à sa troisième génération.

De nouvelles dimensions pour une nouvelle génération ?

En termes de style, Volkswagen a quasiment tout effacé pour mieux recommencer : ses feux se sont affinés, ses ailes sont plus élégamment marquées, ses formes sont plus arrondies. Cette troisième génération du Tiguan assume complètement ses liens de parenté avec les électriques ID.4 et ID.5 du constructeur. Elle est plus athlétique et plus aérodynamique, même si ses dimensions ne changent presque pas.

Comme l’explique notre journaliste Pierre Lardenois, “le Tiguan gagne trois petits centimètres en longueur en comparaison avec son prédécesseur pour atteindre les 4 mètres 54”. En largeur, cela se joue à 0,3 centimètre de gagnés, et 0,5 cm en hauteur. Pour autant, les passagers à l’arrière ont désormais plus d’espace. Le volume de coffre, lui, augmente de 37 L, soit 652 L au total.

Quatre motorisations proposées

À l’intérieur, Volkswagen a énormément joué sur les évolutions. En effet, la présentation est plus épurée pour une qualité perçue pour le moins excellente. L’écran central tactile mesure même jusqu’à 15 pouces en option. “La nouvelle interface est plutôt intuitive, tout est bien pensé”, note Pierre Lardenois. Et pour cause : des raccourcis personnalisables en haut et le réglage de climatisation restent accessibles en bas. Le levier de vitesse, lui, a disparu pour être remplacé par un simple commodo et ainsi libérer de la place pour une molette avec écran aux LED tactiles. Enfin, le volant a bel et bien toujours le droit à de vrais boutons, contrairement à la tendance actuelle.

Ce Tiguan est proposé avec une gamme complète de motorisations : essence, diesel, micro-hybridée ou hybride rechargeable, capable de parcourir jusqu’à 120 km en toute électrique. Pour notre essai hebdomadaire, Pierre Lardenois s’est laissé tenter par le quatre cylindres turbo assisté par un alterno-démarreur 48 volts. Et c’est la première fois qu’un Tiguan est doté d’une hybridation légère. L’alterno-démarreur permet de récupérer l’énergie au freinage et à la décélération. Elle est ensuite stockée dans une toute petite batterie et restituée pour assister le moteur thermique au démarrage. Ce dernier est même capable de désactiver deux de ses quatre cylindres dès que les conditions le permettent. Résultat : c’est sans doute une solution plus abordable que l’hybride rechargeable, mais payante pour baisser la consommation annoncée à 6,2 L au 100 km.

Un prix plus salé qu’à l’accoutumée

Côté performances, “ce n’est pas dingue”, puisque le 0 à 100 km/h est expédié en 9,1 secondes. Mais l’avantage de cette combinaison micro-hybridée, c’est qu’elle se passe d’une batterie lourde et encombrante. Certes, elle n’offre pas la possibilité de rouler en toute électrique, mais elle pèse quand même 200 kg de moins qu’une hybride rechargeable. Sur cette troisième génération, le confort et l’agilité sont de mise, tout en garantissant son toucher de route habituel et exceptionnel.

Pour ses équipements, le Tiguan a le droit à la caméra de recul, au limiteur de vitesse et à bon nombre d’aides à la conduite. Il peut même être équipé de sièges massant, mais en option. Concernant les tarifs, la troisième génération du Tiguan de Volkswagen est forcément plus chère qu’à l’accoutumée : à partir de 39 450 euros.