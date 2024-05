Pour la première fois, Citroën s’attaque au marché des citadines SUV avec sa nouvelle C3. Contrairement aux idées reçues, ce modèle n’est pas plus cher que les autres : à partir de 15 000 euros seulement. Que ce soit en version essence ou en électrique, Citroën pourrait bien avoir trouvé son nouveau best-seller.

Bonne nouvelle pour les fans de Citroën ! Le dernier modèle de la Citroën C3 est un SUV. Mais pas n’importe lequel : une citadine SUV. La nouvelle concurrente des Renault Clio et des Peugeot 208 mesure quatre centimètres de moins en longueur que ces dernières, mais treize à quatorze centimètres de plus en hauteur. Néanmoins, Citroën n’assume pas totalement d’avoir fait un SUV, malgré sa hauteur similaire à la Renault Captur. Mais avoir produit une C3 SUV veut-il dire que la voiture va être bien plus chère qu’à l’accoutumée ? Contrairement aux idées reçues, c’est tout le contraire : la nouvelle Citroën C3 débute à moins de 15 000 euros.

En version essence ou électrique

Cela fait plus de dix ans que nous n’avons pas vu un SUV se vendre à moins de 15 000 euros. Les derniers véhicules en date proposés à ce prix concurrentiel étaient les Renault ou les Peugeot… mais sans aucun équipement. La nouvelle C3, elle, en comporte : des feux à allumage automatique 100% LED, des rétroviseurs électriques, des radars de recul, la climatisation, le régulateur de vitesse… Sans oublier son moteur turbo de 100 chevaux. Et sur ce point, même Dacia, qui propose des véhicules de plus en plus modernes et à des prix défiant toute concurrence est largement battue.

D’autant que la nouvelle voiture de Citroën existe aussi bien en essence qu’en version électrique, où elle fait encore plus fort : à partir de 19 000 euros, bonus déduit. Si cela coûte 500 euros de plus qu’une Dacia Spring, la moins chère des voitures électriques, la Citroën est deux fois plus puissante (113 chevaux), son autonomie est 50 % supérieure (320 km) et son confort est incomparable.

Le nouveau best-seller de Citroën ?

"Les Citroën sont connues comme étant les voitures les plus confortables du marché", assure notre journaliste Jérôme Chont. Et ce titre, les véhicules du constructeur français le doivent aux suspensions à double butée hydraulique, qui permettent aux voitures d’être plus douces sur les dos d’ânes ou lorsqu’il y a des creux. Pour la première fois, cet équipement haut-de-gamme est proposé sur une citadine dès l’entrée de gamme. Si vous ne roulez pas en ville, les suspensions magiques permettent de maintenir la voiture et font en sorte que le véhicule penche moins dans les virages. Si cette nouvelle C3 n’est pas aussi dynamique que ses concurrentes, en termes de confort, elle fait beaucoup mieux qu’une Clio, qu’une 208 et qu’une Dacia Spring.

Côté intérieur, malgré tout le plastique dur présent, les équipements sont plutôt copieux : un écran géant de 26 cm, une caméra de recul, du tissu sur le tableau de bord et des sièges rembourrés de mousse. Comme c’est un SUV, l’habitacle est un peu plus spacieux qu’à l’accoutumée. Avec son niveau SUV citadin, Citroën pourrait bien avoir trouvé son nouveau best-seller.