Nouvelle Mercedes-AMG C63 : adieu V8, bonjour hybride de... 680 chevaux !

Dans l’édition Automoto de ce dimanche 14 janvier, Jean-Pierre Gagick présente le tout nouveau bijou de Mercedes : la AMG C63. Sous ses airs de « Mercedes », tout ce qu’il y a de plus classique, cette nouvelle classe C63 marque en réalité une rupture totale avec la tradition puisqu’elle cache un lourd secret sous son capot : un moteur quatre cylindres associé à un énorme turbo. Et pour beaucoup, c’est un véritable sacrilège. Car une C63 AMG, dans l’imaginaire collectif, est un gros V8 qui braille, et des pneus martyrisés. Mais avec cette nouvelle génération, elle perd son côté « muscle car » à l’Européenne. Alors la question est plutôt : qu’est-ce qu’elle y gagne ?

« Ce n’est qu’un 4 cylindres, mais croyez-moi, c’est impressionnant »

La réponse est simple : des performances impressionnantes. Le dernier modèle classe C de chez Mercedes est tout simplement le quatre cylindres le plus puissant du monde grâce à son turbo qui a "la taille d’un porte-avion". En effet, à l’avant, sa puissance est de 476 chevaux. Et à l’arrière, le moteur électrique apporte 204 chevaux supplémentaires. Puissance cumulée : 680 chevaux. « Ce n’est qu’un quatre cylindres, mais croyez-moi, c’est impressionnant », témoigne notre journaliste au volant. Pour bien se rendre compte d’à quel point cette puissance est folle, dites-vous simplement que c’est plus qu’une Lamborghini Huracan.

Il y a 30 ans, la toute première AMG conçue par Mercedes développait 280 chevaux. Trois décennies plus tard et avec 400 chevaux de plus, la classe C AMG est entrée dans un nouveau monde. Pour preuve, elle envoie le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, ce qui est plus rapide que certaines Porsche 911. Vitesse maximale : 280 km/h, rien que ça ! Et petite nouveauté : elle reçoit, pour la première fois, une transmission intégrale. Mais rassurez-vous, le bolide est toujours autant capable de drifter jusqu’à ce que les pneus vous disent « stop ».

Des technologies issues de la F1

À l’intérieur, c’est une véritable navette spatiale. L’électronique est omniprésente et interagit avec tous les composants. On parle même d’« injecteurs piézoélectriques ». Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que certaines de ses technologies sont issues de la F1, comme la batterie et ce fameux turbo qui reçoit lui aussi un petit moteur électrique.

L’un des intérêts du turbo électrique ? Outre l’aspect fun et plaisant pour les mordus de voitures, il supprime tous les temps de réponse. Pour la petite histoire, dans les années 1980, à la sortie du turbo, il y avait toujours un petit temps de latence entre l’accélération et le fameux « coup de pieds au cul », comme le dit si bien Jean-Pierre Gagick, pour que le véhicule dégaine toute sa puissance. Aujourd’hui, le moteur électrique entraîne les turbines du turbo. Par conséquent, l’effet turbo est présent à tous les régimes, qui peuvent atteindre plus de 150 000 tours par minute.

Le bolide sans défaut ?

Aussi, avec le nombre de réglages et de paramétrages disponibles sur cette voiture, c’est le véhicule qui offre le plus de possibilités à son conducteur dans la production actuelle. En haut à droite du volant, vous allez pouvoir vous balader au milieu de cet immense écran central, et en haut à gauche, vous pourrez choisir l’environnement, les compteurs que vous voulez avoir derrière le volant. Mais ce n’est pas fini ! Avec la molette en bas à droite, vous allez pouvoir choisir parmi les huit modes de conduite, régler ce que vous souhaitez en termes de récupération d’énergie, et avec celle en bas à gauche du volant, vous pourrez régler le son ou encore la suspension.

Mais alors, quels sont les inconvénients de cette AMG C63 ? Son prix, en premier lieu, puisque toute cette technologie n’est pas donnée : 135 850 euros. Et malgré l’hybridation, vous risquez quand même d’avoir un malus de 3 000 euros. De plus, le 4 cylindres n’aura jamais la sonorité d’un V8. Alors pour s’en rapprocher au mieux, Mercedes a retravaillé artificiellement le son de cette voiture à l’intérieur, et à l’extérieur avec des haut-parleurs. Enfin, tout cet ensemble est lourd : 2,1 tonnes pour la version break, quand sa principale concurrente, la BMW M3 Touring, affiche 250 kg de moins (1 865 kg).

