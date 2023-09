Nouvelle Renault Clio, l'esprit Alpine pour redevenir numéro 1

Visuellement, on s’accorde tous à dire que cette nouvelle version de la 5ᵉ génération de la Clio évolue franchement ! La face avant est très travaillée et bien plus expressive qu’auparavant. Ce lifting à la Peugeot est l’œuvre de Gilles Vidal, le créateur de la plébiscitée Peugeot 208, devenu directeur du design de Renault. Ceci explique cela, n’est-ce pas… En effet, à l’avant du véhicule, notre regard se porte immédiatement sur le nouveau design du logo, plus moderne et à fond dans l’ère électrique. La nouvelle calandre est de son côté mise en valeur par une nouvelle signature lumineuse en forme de demi-losange, il n’y a pas à dire, la nouvelle Renault Clio a un look qui détonne !