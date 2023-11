Porsche Cayenne turbo hybride : 739 chevaux et du sport

Cyril Provost a pu essayer sur circuit. En mode Sport Plus et grâce au boost de l’électrique, ce Cayenne peut passer du 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et atteindre la vitesse maximale de 305 km/h. Désormais, les gros SUV hybrides se battent pour avoir la plus grosse puissance, et c’est devenu la surenchère chez les constructeurs… On pense notamment à la rivale la plus proche de la Porsche Cayenne : la BMW XM Label Red. Avec une puissance système portée à 748 chevaux, le nouveau véhicule haut de gamme surpasse de 9 ch notre modèle d’essai. Alors, pour se démarquer, ce Cayenne mise sur les sensations au volant !