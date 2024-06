Avec le nouveau Renault Rafale, le constructeur français se lance sur le marché haut de gamme. Pour réussir au mieux son pari, la marque mise surtout sur deux atouts : la ligne coupée de la voiture, type SUV, et le nom. Son prix de base de 45 000 euros est plutôt raisonnable par rapport aux voitures allemandes sur le marché.

On n’arrête plus Renault ! Depuis 2020, la marque française a totalement renouvelé son offre, mais il leur manquait un modèle haut de gamme. Mais ce n’est pas comme si le constructeur au losange ne s’était pas déjà essayé à la tâche : “On a déjà essayé, mais il faut bien le reconnaître, la marque s’était toujours plus ou moins cassé les dents”, a reconnu Luca De Meo, le P.-DG de Renault. Alors comment le constructeur compte-t-il y parvenir avec sa nouvelle Renault Rafale ?

Une référence Caudron-Renault Rafale des années 1930

La marque mise surtout sur deux atouts : la ligne coupée de la voiture, de type SUV, et le nom. Car lorsque l’on entend "Rafale", on pense logiquement aux avions de combat Rafale de Dassault. Pourtant, c’est bien grâce à l’aéronef des années 1930 construit par la société Caudron-Renault, le Caudron-Renault Rafale, que le constructeur automobile français a le droit d’utiliser ce nom. Et si le design du nouveau Renault Rafale vous fait penser au Peugeot 408, c’est parce qu’ils ont le même designer. Ces deux voitures sont également (presque) similaires sur la longueur : 4,68 m pour la Peugeot, contre 4,71 m pour le Rafale.

La plateforme du Rafale est la même que celle de l’Austral et de l’Espace. Mais pour réussir, le nouveau véhicule de Renault doit se montrer plus sportif en extérieur comme en intérieur. "Dès que l’on s’installe, on a tout de suite une première impression positive", affirme notre journaliste Cyril Provost. Sur le volant, le constructeur a fait le choix d’opter pour de l’alcantara, tout comme au centre des sièges. "Ça respire le haut de gamme." Le coffre, lui, a une capacité de 627 L.

Renault met l’accent sur l’efficacité et l’agilité

L’autre élément crucial pour réussir le pari du véhicule haut de gamme, c’est la sensation procurée lorsque l’on est au volant. Très incisif et dynamique, le Rafale "donne du plaisir" dans les virages, mais "un peu au détriment du confort". Le constructeur a donc préféré mettre l’accent sur l’efficacité et l’agilité, notamment grâce aux quatre roues directrices. Pour le moteur, le Rafale fait confiance à l’hybride simple avec un moteur essence et de l’électrique, pour une puissance totale de 200 chevaux.

Mais de ce côté-là, "c’est un peu moins convaincant", selon Cyril Provost. "On a de bonnes accélérations et de bonnes reprises, mais il y a parfois quelques petites latences", poursuit-il. En clair, il manque un côté réellement sportif, pourtant attendu sur du premium. Et lorsque l’on pense "haut de gamme", on pense aussi à un moteur noble. Toutefois, celui présent dans le Rafale est un 3 cylindres 1.2 L, le même que sur le Dacia Duster.

Une version plus sportive ?

Alors pour contenter tout le monde, Renault a pensé à une deuxième version qui devrait davantage parler aux amateurs de voitures sportives : le Renault Rafale 4x4. On retrouve toujours le moteur trois cylindres, mais celui-ci passe à 150 chevaux et l’ensemble devient hybride rechargeable avec une grosse batterie de 22 kW/h, permettant de rouler 100 km en 100 % électrique. De plus, l’arrière est également doté d’un deuxième moteur électrique de 136 chevaux, faisant grimper la puissance totale de la voiture à 286 chevaux. Mais cette future version, qui aura de l’ADN d’Alpine, ne sera commercialisée qu’en automne 2024. La version initiale du Renault Rafale est proposée à 45 000 euros, un tarif plutôt raisonnable par rapport aux voitures allemandes sur le marché.