Skoda Superb Combi : et si le luxe, c'était l'espace ?

Il y a 90 ans, la Skoda Superb a été créée dans le but d’être une véritable limousine. La nouvelle Skoda Superb Combi est le premier modèle à avoir une brosse pour l’écran tactile intégré. Le véhicule ne dispose que d’une puissance de 150 chevaux, mais se rattrape avec ses presque 700 L de coffre.

De premier abord, la Skoda Superb Combi n’a rien d’une limousine : elle est plutôt discrète, c’est un simple break et son prix de base de 45 000 euros ne la rend pas inaccessible. Et pourtant… Il y a 90 ans, la Superb a bel et bien commencé sa carrière en tant que véritable limousine. Initialement, le modèle ciblait une clientèle de luxe et visait des concurrents tels que Mercedes, voire Rolls-Royce. Notamment grâce à ses caractéristiques qui faisaient de la Superb de Skoda une concurrente de taille, comme sa séparation entre le chauffeur et les passagers ou la magnifique boiserie. De plus, elle n’était vendue qu’avec la conduite à droite, synonyme de vraie limousine à cette époque-là.

Un simple détail pour faire toute la différence ?

90 ans plus tard, la Superb moderne est plutôt devenue une grande routière : un modèle bien équipé et agréable pour les longs trajets. Fort heureusement, elle garde quelques stigmates de son passé de limousine, comme son parapluie, qui peut aussi faire office d’ombrelle, caché dans la portière conducteur.

Mais ce n’est pas la seule petite attention qu’offre Skoda à ses passagers : à l’arrière, ces derniers bénéficient d’un appuie-tête qui maintient bien en place, d’un support pour smartphone ou tablette dans l’accoudoir ; à l’avant, le constructeur frappe fort avec un simple objet : une mini brosse pour effacer les traces de doigts de l’écran central tactile. Un détail anodin, mais qui fait toute la différence entre Skoda et la concurrence, puisqu’aucune autre marque n’a pensé à intégrer cet équipement, pourtant indispensable.

Un luxe intelligent pour un prix loin d’être délirant

Une fois au volant, la sensation est évidemment très éloignée de celle dans les limousines d’antan ou du Premium allemand. Dans la Superb Combi de Skoda, il faudra se contenter d’un petit 4 cylindres qui développe 150 chevaux uniquement. C’est suffisant pour déplacer ce grand break de 4,90 mètres pour 1 575 kg, mais les 150 chevaux pourraient être un peu justes pour transporter toute une famille et ses bagages. Et en montée, ce petit moteur ne semble pas non plus suffire : la voiture peine à avancer, avec seulement deux personnes à bord. Pour plus de puissance, une version de 200 chevaux hybride rechargeable arrive dans les prochains mois, avec en plus 100 km d’autonomie en électrique.

Mais si finalement le luxe n’était pas l’espace offert par la nouvelle Superb Combi ? Dans ce cas, ce modèle deviendrait l’une des voitures les plus luxueuses au monde avec ses 690 L de coffre. Et à l’intérieur de ce dernier, Skoda propose de nouvelles surprises : une prise 12 V, des crochets ou encore de petits modules pour caler toute sorte d’objets qui auraient tendance à se balader dans cet immense espace. Et une fois les sièges arrière rabattus, on fait face à un utilitaire de… 1 920 L. Alors évidemment, toute cette place, sa faible consommation (5,4 L/100 km) et sa bonne présentation font de ce véhicule un modèle de choix pour les taxis. D’autant que son prix est loin d’être délirant : à partir de 45 480 euros.