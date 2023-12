Volkswagen ID.3 : restylée pour convaincre ?

La première version de la Volkswagen ID.3 est sortie en 2020. Avec sa grosse batterie, l’autonomie peut aller jusqu’à 557 km. En 2022, l’ID.3 s’est vendue à 70 000 exemplaires.

Dans le numéro Automoto du 10 décembre 2023, Cyril Provost présente la nouvelle version de la Volkswagen ID.3. Sortie en 2020 pour la première fois et annoncée comme étant une "révolution" après la Coccinelle et la Golf, la voiture a tout de même vécu un début de carrière plus difficile que prévu. Le constructeur allemand a alors décidé de la restyler, avec quelques grosses mises à jour.

Du changement, et toujours des imperfections ?

Pour bien débuter ces mises à jour, Volkswagen a totalement revu le style de son ID.3. Des changements qui peuvent paraître minimes, mais qui font la différence. Son aspect parait plus mature, avec un parechoc plus dessiné, et son nouveau capot devient plus classique en se débarrassant de son gros bandeau noir.

C’est à l’intérieur de l’habitacle que le constructeur allemand a concentré ses efforts pour plus de qualité perçue. La planche de bord a été redessinée, recouverte d’un matériau moussé avec surpiqûres, et les contre-portes ont été retravaillées. Aussi, son système multimédia passe à 12 pouces. C’est mieux que la première version de 2020, mais Volkswagen a encore quelques imperfections, propres à l’ID.3, à corriger.

Des coquilles, mais un silence remarquable à la conduite

Parmi ces couacs : les commandes de chauffage tactiles, loin d’être pratiques à utiliser lorsque l’on conduit. Car même lorsque l’on touche les commandes sensitives pour régler la température du chauffage ou de la climatisation, le système reste sur "off" tant que l’on n’est pas revenu dans le menu "climatisation" … Pas très intuitif. De même pour les commandes tactiles placées sur le volant, qui peuvent amener aux fausses manipulations quand on conduit.

L’autre "bizarrerie" concerne les deux seules commandes de fenêtres sur la contre-porte conducteur. Deux touches pour… Quatre vitres. Pour contrôler les deux vitres arrière, le conducteur doit forcément appuyer sur la touche "rear", sans quoi seules les vitres avant se lèveront et se baisseront. Son ergonomie a également encore quelques progrès à faire. Pour autant, le gros point fort de la Volkswagen ID.3 reste son silence absolu lorsque l’on conduit. Un calme des plus remarquables, qui invite à adopter une conduite zen.

Des petites ou des grosses batteries

Et comme le dit notre journaliste Cyril Provost, ce silence et cette facilité à conduire la voiture du bout des doigts "donne envie de faire de longs trajets". Et c’est possible ! Grâce à sa grosse batterie de 77 kWh, le constructeur allemand annonce une autonomie de 557 km, 300 km si l’on prend l’autoroute à 130 km/h.

La gamme ID.3 de chez Volkswagen débute avec des petites batteries de 50 kWh (427 km d’autonomie) pour 42 990 euros, et bénéficie d’un bonus de 5 000 euros. La ID.3 grosse batterie est vendue à partir de 49 990 euros. Pour autant, les conditions semblent très restrictives : pas de bonus disponible, sauf si l’on souscrit à l’option leasing du constructeur, que l’on donne 4 000 euros d’apport, et que l’on a un véhicule à mettre à la casse.

Mais à ce prix-là, la ID.3 a de la concurrence avec la Tesla model 3 et le succès que l’on connaît. En 2022, le constructeur américain a vendu 480 000 modèles, contre 70 000 de vendus chez Volkswagen.

Un prochain modèle vraiment révolutionnaire ?

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’influence de Tesla se ressent sur l’ID.3 avec l’apparition de jeux, totalement gadget, mais le constructeur américain le propose, donc les Allemands se sont alignés. Une chose est sûre, il faut suivre la tendance, même BMW s’y est mis sur sa Série 5.

En électrique, la marque allemande connaîtra enfin peut-être sa révolution avec l’ID 2 All, qui joue la carte du néo-rétro avec des inspirations des anciennes Polo. Le prochain modèle vise un prix de vente en dessous des 25 000 euros, ce qui était le but de base de l’ID.3. Il faut parfois savoir échouer pour mieux réussir.