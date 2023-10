La nouvelle Renault Clio défie la Toyota Yaris et la Citroën C3

La Clio 5 restylée a une calandre beaucoup plus agressive, plus carrée. Elle a aussi des feux plus acérés, ce qui lui donne un look plus sportif. “Clairement, la différence entre les deux est visible. La Clio 5, ça fait Renault, la Clio 5 restylée, ça fait presque Peugeot” s’amuse Jérôme Chont. À titre de rappel, Gilles Vidal est le directeur du design de la marque Renault depuis l'été 2020. Il occupait ce même poste depuis dix ans chez Peugeot.

À l’intérieur, on constate peu de changements. La finition esprit Alpine est purement esthétique et ajoute à la version restylée des sièges plus sportifs, un drapeau tricolore au-dessus la boîte à gants ou encore des surpiqures sur le volant.