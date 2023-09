Ferrari 296 GTS, l'hybride 830 chevaux chasse le chrono !

Du côté des caractéristiques de cette hybride, on ne peut qu’être bluffé par la beauté du toit qui se découvre en 14 secondes chrono, et ce, jusqu’à 45 km/h. Il faut dire que l’architecture de cette 296 était pensée pour un cabriolet ! En effet, les ingénieurs voulaient pour cette voiture un centre de gravité le plus bas possible. De ce fait, les batteries ont été déposées au ras du sol, juste derrière l’habitacle. Et surprise, le V6 est positionné juste au-dessus ! Sa particularité : son ouverture n’est pas à 90°, comme la plupart des moteurs en V “classiques”, mais à 120°. Ainsi, grâce à cette spécificité, Ferrari a pu ajouter les deux turbos à l’intérieur de ce moteur ! Un format compact qui laisse la place nécessaire au toit et pas que : Ferrari s’est même permis un petit clin d’œil au passé. L’arche rend hommage aux 250 P et 275 P, véhicules vainqueurs des 24 heures du Mans en 1963 et 1964.

Le moteur électrique est positionné entre le V6 et la boîte de vitesse, ce qui veut dire que cette 296 est une pure propulsion !