Fiat 600, la "voiture de l’année" pour 3 000 euros de moins ?

Jérôme Chont partage ses impressions sur cette nouvelle Fiat 600. Il constate immédiatement que la marque a voulu sortir de la monoculture 500. Bien que le look soit tout de même similaire, sa plateforme est bien plus grosse ; le châssis est beaucoup plus imposant. Si certains l’ont oublié, cette 600 n’est pas le premier modèle de Fiat à porter ce nom. La première 600 est en effet une héroïne oubliée… Née en 1955 dans le but de moderniser l’Italie d’après-guerre, elle était déjà plus grande que la 500, commercialisée deux ans plus tard. Ses ventes représenteront tout de même plus de quatre millions d’exemplaires dans le monde ! C’est 650 000 de plus que la 500, celle que l’histoire aura pourtant retenue.