Ford Mustang Dark Horse, liberté surtaxée

Pour sa nouvelle génération, Ford Mustang réussit à conserver trois éléments essentiels, mais rares dans le monde automobile. Avec sa vitesse maximale atteignant les 263 km/h, la Ford Mustang Dark Horse est à utiliser sur circuit. En comptant le malus européen, le bolide est accessible au prix de 131 300 euros.

Jamais une Ford Mustang n’avait eu un nom pareil. La nouvelle génération, intitulée “Dark Horse”, se veut être une voiture accessible à la piste. Mais qu’est-ce qui change réellement ? Esthétiquement, cette septième génération de Mustang évolue tout en douceur en récupérant un aileron spécifique à la piste auto et une face avant redessinée. Mais peu importe les évolutions relevées, l’ADN de Mustang a bel et bien été gardé. Du moins, en extérieur.

Mustang conserve la boîte de vitesses manuelle

Les changements ont surtout été opérés à l’intérieur du véhicule. À commencer par un énorme tableau de bord numérique et tactile, sûrement pour contenter la nouvelle génération qui "adore tapoter sur les écrans, plus que de conduire une Mustang", selon notre journaliste Jean-Pierre Gagick. En revanche, l’habitacle semble manquer d’identité, puisqu’on a davantage l’impression d’être à bord d’une Mercedes que d’une “muscle car”.

Mais là où Ford a réussi à tirer son épingle du jeu, c’est que le constructeur a tout de même réussi à conserver trois éléments essentiels devenus rares dans le monde automobile de nos jours : un V8 atmosphérique, une boîte de vitesses manuelle avec six rapports et un frein à main électronique, qui s’active en passant par les applications de la Mustang.

Moins bien que la version américaine ?

Avec une vitesse maximale atteignant les 263 km/h, cette nouvelle génération de la Ford Mustang est à utiliser sur circuit : "C’est un peu la Porsche GT3 de la famille des Mustang", argue notre journaliste. Mais rien n’est jamais parfait, et la nouvelle Mustang Dark Horse non plus. Si sa version américaine avoisine une puissance de 500 chevaux, en Europe, elle n’est “que” de 453 chevaux pour des raisons d’homologation, ce qui ne fait plus que sept chevaux de plus que sa petite sœur, la Mustang GT. De plus, la version américaine peut se targuer d’avoir un pack ”hard”, dans lequel vous allez disposer de pneus spécifiques et d’un pack aéro qui rend la voiture encore plus efficace.

Mais au fait, pourquoi Dark Horse ? "En anglais, c’est une expression qui qualifie le challenger ultime, l’invité surprise que l’on n’attendait pas et qui va s’imposer dans une compétition", explique Jean-Pierre Gagick. En clair, avec cette nouvelle version, Ford voulait créer la surprise dans le monde de l’automobile sportif. Seulement, si cette Ford Mustang Dark Horse est très attachante, elle est moins dynamique qu’une Audi Quattro, qu’une Mercedes AMG ou qu’une BMW M. Néanmoins, niveau prix, la voiture est hyper compétitive par rapport à ses concurrentes européennes : à partir de 71 300 euros, mais sans compter le malus de 60 000 euros. Au total, la Ford Mustang Dark Horse est accessible au prix de 131 300 euros.