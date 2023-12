Ford, Renault, Volkswagen, Kia : quatre SUV qui électrisent la montagne

Les SUV représentent 40 % du marché français. Ces véhicules consomment entre 2 et 5 % de plus qu’une berline. Ford, Renault, Volkswagen, Kia… Tous les prix et avantages sont disponibles.

Dans le numéro Automoto du 17 décembre 2023, Jean-Pierre Gagick et Jérôme Chont se penchent sur les voitures préférées des Français : les SUV, qui représentent aujourd’hui 40 % du marché automobile. Et si nos journalistes mettent en lumière quatre modèles, ce n’est pas pour rien. Lors de départs en montagne, force est de constater qu’on emporte de nombreuses affaires, et il est donc primordial d’avoir un véhicule polyvalent avec un grand coffre. Pour autant, même si les SUV représentent un avantage certain pour des vacances au ski, il est important de les équiper de pneus neiges, de chaussettes ou de chaînes à neige quand même.

Jusqu’ici, les SUV étaient surtout connus pour consommer davantage que les berlines, et pour être plus polluantes. En conséquence, certaines municipalités envisagent de les interdire. Pourtant, les temps ont bien changé : dorénavant, elles ne consomment plus que 2 à 5 % de plus qu’une berline. Aussi, fini les gros 4x4 prêts à faire le Paris-Dakar. Aujourd’hui, les SUV consomment moins, rejettent moins de CO2, polluent moins… En bref, ils sont devenus plus vertueux, notamment grâce au progrès de l’électrification. Et c’est dans la vallée de Chamonix que nos deux journalistes présentent quatre modèles de SUV bien différents.

La Ford Puma, la moins chère des quatre

La Ford Puma 2023 se veut être une "voiture astucieuse", avec deux atouts principaux. Elle fonctionne au superéthanol E85, qui est moitié moins cher que l’essence classique. Et le véhicule comporte deux moteurs : un tout petit électrique qui vient aider le moteur essence, permettant d’arriver à 125 chevaux. Pas besoin donc de la recharger, elle se débrouille toute seule notamment lors des freinages.

En revanche, petit défaut, avec le superéthanol, la voiture consomme 25 % de plus que la normale. Pour autant, elle rejette moins de CO2, avec 118 g/km. Et à la conduite, elle est plutôt agréable. Voire, elle « donne la banane ». Prix de départ : 26 500 euros.

La Renault Australe hybride aux 200 chevaux

Elle est l’adversaire direct de la Peugeot 3008, la reine du marché des SUV : la Renault Australe hybride. Les deux concurrentes sont, d’apparence, très similaires. Même taille (4,50 m), même style, mais la Renault se targue de solutions technologiques plus modernes : un écran géant (meilleur système thématique du moment) et trois moteurs ! Un petit moteur essence 3 cylindres de 130 chevaux et deux électriques, qui ajoutent 50 % de puissance, pour arriver jusqu’à 200 chevaux. Le tout, en consommant seulement 4,6 L aux 100 km, soit moins que la plupart des citadines aujourd’hui.

Sans l’option quatre roues directrices, qui reste cependant très pratique pour tourner dans de petits virages en route de montagne, la Renault Australe hybride est à partir de 40 000 euros.

La Volkswagen Touareg, ou la Kia EV9 ?

600 L de coffre, trois générations, 20 ans sur nos routes, un million d’exemplaires vendus... La Volkswagen Touareg revient restylée, mais seulement en hybride rechargeable contrairement aux diesels d’avant. En version quatre roues motrices, avec quasiment la même puissance et le même prix que la Kia EV9, les deux SUV sont de réels rivaux. Pourtant, la Kia EV9 a plutôt un style de baroudeur musclé, est 100 % électrique, et correspond à un véritable monospace à l’intérieur. En six ou sept places qui donnent un côté « pullman ». Et le grand plus de la Kia, c’est son homologation pour rouler avec les sièges de sa deuxième rangée arrière retournés, de sorte que les deux rangées arrière se fassent face.

Pour aller plus loin dans la comparaison, le Touareg détient un moteur V6 Essence ainsi qu’un moteur électrique hybride rechargeable, et s’accorde 50 km d’autonomie en électrique. La Kia, totalement électrique, peut aller jusqu’à 505 km d’autonomie. La Volkswagen contient un coffre de 600L contre… 820L pour la EV9 ! Mais cette dernière est plus lourde : 2 600 kg, contre 2 430 kg pour le Touareg.

Prix de départs pour ces deux SUV : dès 87 900 euros pour la Volkswagen Touareg, et à partir de 86 000 euros pour la Kia EV9.

