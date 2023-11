L'Audi RS6 Performance défiée par la relève électrique

L’Audi RS6 Performance gagne 30 CH supplémentaires et atteint ainsi les 630 CH. Ce modèle, tel qu’on le connaît, est néanmoins en voie d’extinction. Sur circuit, sa relève électrique n’est pas encore à son niveau.

Dans le numéro Automoto du 12 novembre 2023, Jean-Pierre Gagick compare l’Audi RS6 Performance à sa relève électrique. Comme il le rappelle, que ce soit pour son design, sa polyvalence, sa motorisation ou encore le bruit de son V8, la RS6 coche toutes les cases auprès des consommateurs. Mais alors, comment fait le constructeur allemand pour toujours se surpasser ?

L’Audi RS6 Performance : les caractéristiques

L’Audi RS6 plaît au plus grand nombre puisqu’elle réunit deux mondes qui n’étaient pas censés s’entendre : celui des voitures familiales et celui des sportives. Et la version Performance est, comme son nom l’indique, encore mieux que ce qui était déjà génial. Ce modèle obtient 30 chevaux supplémentaires pour un total de 630 CH, plus de couple pour atteindre 850 NM, moins d’isolant pour mieux entendre le beau bruit du V8. Par conséquent, l’Audi RS6 Performance est aussi plus légère avec huit kilos de perdus. Les nouvelles jantes permettent également d’économiser cinq kilos par roue, ce qui n’est pas négligeable !

L’Audi RS6 en passe de devenir un modèle en voie d’extinction

La première RS6 a vu le jour il y a 21 ans. Les modèles suivants ont toujours repoussé les limites du genre et pourtant, ce modèle est dorénavant en voie d’extinction. Pire encore, elle est condamnée, regrette Jean-Pierre Gagick. En 2024, cette Audi RS6 va atteindre un malus CO2 de 60 000 euros, ainsi qu’un malus au poids, qui s’élève à 7 750 euros pour ce véhicule. En clair, il faut ajouter ces frais supplémentaires au tarif de 147 000 euros pour l’achat sans les malus. Audi a bien conscience que les clients ne vont pas suivre et a ainsi décidé de réagir.

Audi développe la RS6 e-tron GT, première RS électrique de l’histoire

La réaction se nomme RS6 e-tron GT, plus puissante que toutes les RS6 de tous les temps. Malgré ses 2 345 kg, elle évite le malus au poids, ainsi que tous les autres. Elle donne un aperçu des modèles du futur dans la catégorie RS et connaît déjà un sacré succès !

Découvrons lors des duels si ses 646 CH lui permettent de détrôner l’Audi RS6 Performance. Pour rappel, après les 2,5 secondes de son démarrage, elle passe à environ 598 CH. Cela lui permet tout de même d’atteindre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. A contrario, sa concurrente va disposer de ses 630 CH plusieurs fois sur son accélération, à chaque passage de vitesse. Le 0 à et 100 km/H est atteint en 3,4 secondes.

Sur un départ arrêté de 1500 mètres, le résultat est très serré, mais l’Audi e-tron GT prend d’abord la tête grâce à son accélération fulgurante. L’électrique plafonne néanmoins à 250 km/h, de quoi permettre à la RS6 Performance de la rattraper avec ses 305 km/h maxi et donc de la dépasser.

Essai sur circuit : quelles sont les conclusions d’Anthony Beltoise ?

Anthony Beltoise, pilote Automoto, réalise ensuite un essai de cette RS6 Performance. Il remarque immédiatement les améliorations faites sur ce modèle. Il est bluffé par son efficacité et sa tenue de route : “C’est toujours un plaisir immense de la conduire sur circuit. Je suis à chaque fois épaté par les performances de cette voiture. Qu’est-ce qu’elle marche !” Côté chronos, la 100 % thermique a terminé le circuit en 1,33 minute, et la e-tron GT en 1,31 minute. Nette victoire de la RS6 Performance donc, qui s’explique par ses chevaux supplémentaires, sa légèreté et son nouveau différentiel central.