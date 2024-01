La nouvelle Peugeot e-308 défie la Megane E-TECH

La Megane e-tech possède 220 chevaux, contre 156 pour la Peugeot. Renault utilise le meilleur système GPS du moment. La Peugeot e-308 est au prix de 41 050 euros, bonus déduit.

Dans l’émission Automoto du dimanche 7 janvier, Jean-Pierre Gagick et Jérôme Chont mettent en duel la nouvelle Peugeot e-308 et la Megane e-tech de chez Renault. Deux voitures totalement différentes niveau design, mais similaires sur certains points. Dans les faits, la e-308 est nettement plus grande que la Megane, aussi bien en longueur (+ 17 cm) qu’en largeur (+ 8 cm). La Renault, bien plus compact, semble plus « trapue », plus « musclée », dans un style total SUV avec ses jantes de 20 pouces. Mais ce qui les différencie surtout, c’est leur conception. La Megane e-tech est uniquement électrique, tandis que la e-308 est vendue en plusieurs déclinaisons : essence, diesel, électrique, hybride léger et hybride rechargeable.

Peugeot a donc dû faire des compromis dans sa conception, contrairement à la Megane qui a été pensée pour n’être qu’électrique. À commencer par le moteur, bien plus petit en électrique et qui a donc nécessité bien moins d’espace dans la production du véhicule. En revanche, même si la e-308 a essayé de rentabiliser au mieux son espace avec ses batteries placées en bas de la carrosserie, Peugeot perd de la place dans son coffre pour arriver à 360 litres, contre 440 pour la Renault. Et dans l’habitacle, malgré ses centimètres gagnés en design, la e-308 ne peut pas se targuer d’offrir plus d’espace à l’arrière pour les jambes. « Les 8 cm de largeur, en revanche, se ressentent vraiment. On a davantage de place au niveau des épaules lorsque l’on est sur les sièges passagers arrière ! », soulignent nos journalistes.

Et au volant, ça donne quoi ?

La Renault 100% électrique tire son épingle du jeu au volant : 220 chevaux contre 156 pour la dernière Peugeot. « Le 0 à 100 km/h se fait en seulement 7,4 secondes, c’est 3 secondes de plus que la 308 », témoigne Jérôme Chont. Pour son dynamisme, nos journalistes ont décidé de faire un test sur slalom départ/arrêté avec un demi-tour. Et au départ, la Renault profite de sa puissance supérieure pour prendre l’avantage. Mais dès le premier virage, elle souffre face au dynamisme de la Peugeot pour qui son train avant dérape beaucoup moins. « Quand ça tourne, la plus GTI des deux, c'est la 308. » Sur ce test du slalom, la Peugeot l’emporte. Pour le deuxième test de ce duel, cette fois sur différents types de routes, c’est encore une fois la Peugeot qui se démarque. En roulant sur du pavé, aucun bruit ne s’entend dans la e-308 contrairement à la Renault Megane e-tech. Tout se joue sur les dos d’ânes, où les deux véhicules semblent « assez fermes », en particulier la 100% électrique. Peugeot l’emporte une seconde fois.

Concernant la vie à bord, Peugeot reprend son cockpit avec son petit volant qui divise. Alors que dans la Renault, « c’est le royaume des écrans » avec ses deux écrans géants au centre et derrière le volant. « Elle donne une impression moderne et spectaculaire », appuie Jean-Pierre Gagick et Jérôme Chont. Mais le petit plus de la Megane e-tech, c’est l’utilisation du système Google Automotive pour le GPS, « le meilleur système du moment avec celui de Tesla ». Un point de plus pour Renault, balle de match !

Qui l’emporte ?

Tout se joue finalement sur l’autonomie et le prix des deux véhicules français. En termes d’autonomie, la Megane e-tech en contient jusqu’à 428 km, contre 410 pour la Peugeot. Un réel souci pour la e-308 récente, lorsque l’on constate que toutes les voitures électriques derniers cris vont jusqu’à plus de 500 km d’autonomie. Côté tarifs, à noter que les règles du bonus ont changé pour 2024. Fini le temps où seules les émissions de CO2 en roulant comptaient, désormais l’idée est de prendre en compte la manière dont la voiture est produite ainsi que le transport. C’est la raison pour laquelle les voitures venues de Chine sont aujourd’hui privées de bonus. Par chance, nos deux voitures françaises en bénéficient, avec un bonus tout de même réduit à 4 000 euros contre 5 000 en 2023. En déduisant ce fameux bonus, la Peugeot e-308 milieu de gamme allure est au prix de 41 050 euros. La Megane e-tech option peinture bicolore équivalente, elle, est à 38 850 euros.

Conclusion : la Megane accélère plus fort, possède une meilleure autonomie, est moins chère et se recharge plus vite (130 kw contre 100 kw). La Peugeot a un confort supérieur, une meilleure agilité, mais « peut mieux faire et peut surtout corriger son autonomie pour son prix ». Cependant, la e-308 reste, quand même, une « très bonne voiture ».

