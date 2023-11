La nouvelle Tesla Model 3 attaquée par le géant chinois BYD

Sur la BYD Seal, on atteint les 570 km d’autonomie sur le modèle à propulsion et 520 km en quatre roues motrices. L’intérieur surprend par son caractère plus chaleureux et plus luxueux par rapport à la Model 3. Dans la Tesla, la qualité de fabrication est au rendez-vous, mais Jean-Pierre Gagick note l’ambiance “cabinet de dentiste”. Un univers blanc, froid et épuré. Tous les boutons ont disparu, seul le volant en garde encore cinq. Pour la marche avant ou arrière, c’est la voiture qui devine de façon autonome ce que compte faire le conducteur, grâce aux caméras. Pour “reprendre le contrôle” et imposer sa direction, il suffit d’un coup de doigt sur l’écran. Et s’il tombe en panne, il y a une option de secours dans le plafonnier. Maintenant qu’on a comparé leurs styles, découvrons comment ces deux modèles se distinguent sur un 200 mètres départ arrêté.