Lancia renaît de ses cendres avec son concept-car du futur

Lancia fait son retour sur le marché et pas seulement dans la gamme des citadines ! Jean-Pierre Gagick se retrouve à bord de la Pu+Ra HPE, une contraction du mot “pure” et du mot “radicale”. L’affixe HPE vient de la berline des années 70 pour High Performance Estate. Désormais, la dernière lettre signifie Electric. Ce concept respectueux de l’environnement préfigure l’avenir de Lancia entre 2024 et 2028. Il annonce 700 km d’autonomie, mais Jean-Pierre Gagick préfère que l’on se focalise sur l’esthétisme, le design et la forme qu’auront les trois prochaines Lancia.