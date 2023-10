Le BMW X2 se métamorphose

BMW change tout sur le X2, lancé en 2018. Pour sa deuxième génération, le SUV se transforme en véritable SUV coupé, dans la droite ligne des X4 et X6. Et pour l’occasion, le X2 grossit. Le nouveau prend 19,4 cm en longueur et 6,4 cm en hauteur, promesse d’une habitabilité en progrès. De quoi se démarquer du X1, qui affichait un volume de coffre supérieur et surtout un tarif plus bas, et surtout prendre toute sa place dans la gamme BMW. À l’intérieur, il ne faut pas s’attendre à de grandes nouveautés, l’habitacle est identique au récent X1.