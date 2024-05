Le duel des SUV supersoniques : BMW vs Porsche

Le XM Label Red fait 748 chevaux et 2720 kg, alors que le Porsche Cayenne Hybride a 739 chevaux sous le capot et pèse 225 kg de moins que son concurrent. Grâce à la technologie embarquée dont ils profitent, ces deux SUV font tout de même leurs preuves sur pistes, routes et terrains. En plus de leur poids et de leur puissance, niveau prix, ils battent aussi des records.

Loin du duel de la M3 face à la 911, BMW et Porsche s’affrontent désormais avec leurs deux nouveaux modèles de SUV supersoniques : le XM Label Red et le Cayenne. Puissance, équipements, performances, technologie embarquée… Comment se distinguent les deux véhicules ? Notre journaliste Jean-Pierre Gagick nous livre tous leurs secrets.

Cayenne vs XM : leurs caractéristiques

Le XM est le modèle le plus puissant de la marque BMW, avec 748 chevaux dans sa version Label Red. Ce n’est pas le seul record battu par ce véhicule puisqu’il est aussi le plus lourd de tous les temps : il pèse pas moins de 2 720 kg. De son côté, le Cayenne a 739 chevaux sous le capot, mais adopte un pack GT avec des éléments plus légers : il est moins lourd de 225 kg que son concurrent. Si ce n’est pas sur ces SUV bien portants que l’on miserait pour du circuit, la technologie embarquée dont ils disposent permet de les considérer autrement.

Technologie embarquée, absence de malus… Que fait le succès de ces deux SUV ?

Au volant du XM, Jean-Pierre Gagick énumère quelques éléments de la technologie embarquée dont profite le véhicule : les roues arrière directrices, la répartition du couple entre les roues, l'anti roulis actif, ou encore la suspension adaptative. Si la BMW fait toujours son poids et ne deviendra jamais une pistarde, Jean-Pierre Gagick est convaincu par son efficacité. Quant au Cayenne hybride, conduit par le pilote Automoto Anthony Beltoise, ses premières impressions sont positives : “En termes de vivacité de direction, de feeling, de précision du train avant, c’est vraiment sportif.” Pour le premier modèle comme pour l’autre, la fée de l’électricité vient saupoudrer de son énergie les performances de ces véhicules.

Les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là avec ces SUV monstrueux. Si l’autonomie est plutôt faible – le XM peut faire 76 km en tout électrique contre 71 pour le Porsche Cayenne – le boost de l’électrique leur permet d’échapper aux onéreux malus ! Sous le capot, le V8 bi-turbo boostée par l’électricité offre ainsi aux utilisateurs l’opportunité de bien s’amuser, sans avoir à payer de taxes supplémentaires.

XM Label Red et Porsche hybride, le point sur leurs performances

Toujours dans leurs véhicules respectifs, Jean-Pierre Gagick et Anthony Beltoise ont testé les performances du XM Label Red et du Cayenne sur terrain mouillé. Grâce à leur transmission intelligente, ces SUV poids lourds peuvent bel et bien glisser, et leur puissance est toujours démentielle. Ils peuvent également réaliser des démarrages impressionnants : sur un 200 mètres départ arrêté, la Porsche l’emporte à un cheveu près sur la BMW. Plus léger, il peut atteindre les 305 km/h, contre 290 km/h pour le XM. Sur des routes bosselées, ces deux véhicules assurent toujours autant, et répondent à la promesse de confort des SUV.

XM vs Cayenne : un intérieur soigné et un prix qui s’envole

À l’intérieur, deux salles, deux ambiances. Le Cayenne est spacieux et mise sur le confort des passagers. Dans le XM, l’odeur du luxe prime. BMW veut en mettre plein la vue à tous ceux qui prennent place à bord de l’habitacle avec ses sièges rouges et noirs, son plafond illuminé et sa banquette arrière M Lounge. Forcément, quand on voit que ces deux SUV sont aussi beaux à l’extérieur qu’à l’intérieur, mais aussi puissants et confortables, il faut s’attendre à les payer au prix fort. Le XM Label Red est commercialisé à partir de 203 000 euros, ce qui en fait la BMW de série la plus chère au monde. Côté Cayenne, avec le pack GT, il coûte 212 400 euros, soit le modèle le plus onéreux de l’histoire.