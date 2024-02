Lexus LM : quand le van devient limousine !

Écran géant, minifrigo, sièges de première classe… Le Lexus LM fait dans l’ultra-luxe. Tout a été pensé pour soigner le confort des passagers à l’arrière. Le dernier van de Lexus devrait séduire les sociétés de location et les grands hôtels.

Le Lexus LM est de loin une voiture vraiment spectaculaire. Et pas seulement, car il s’agit de la Lexus la plus chère depuis la Supercar LFA. Ce van a très certainement la plus grande calandre au monde, à tel point qu’elle pourrait faire passer celles des dernières BMW pour des calandres discrètes. Mais ce qui va vous intéresser, c’est surtout son intérieur des plus… impressionnants.

Lexus est désormais dans l’ultra luxe

C’est du jamais vu. Le plus grand écran géant jamais installé dans une voiture, un minifrigo, des sièges de première classe chauffants et massant, et même un petit parapluie proposé comme chez Rolls-Royce. Aujourd’hui, Lexus fait bel et bien de l’ultra-luxe. « Il y a tout ce dont on peut rêver », affirme notre journaliste Cyril Provost. Car lorsque l’on est passager à l’arrière, on peut même jouer aux jeux vidéo sur l’écran de 48 pouces. Il suffit juste de brancher la console sur la prise secteur située dans la console centrale. Vous pourrez également regarder vos films ou les replays de vos émissions préférées, le tout dans une ambiance zen, tout en profitant du paysage… Si vous décidez de ne pas baisser les stores aux fenêtres.

L’arrière de ce Lexus LM est un véritable cocon dédié au confort, allant même jusqu’à défier les limousines. Sauf qu’un van est généralement confronté aux bruits d’air par son manque d’aérodynamisme. Mais pas le dernier van de Lexus, qui offre un calme certain, avec tout de même un petit fond sonore pour ne pas se sentir oppressé et totalement coupé du monde. Les ingénieurs ont travaillé sur le bruit dans les moindres recoins : cinq couches d’isolant au plafond, une paroi acoustique entre les sièges arrière et le chauffeur, et des roues travaillées avec Yamaha pour générer le moins de bruit de roulement possible.

Une conduite moins « camionesque » ?

À cela, il faut ajouter un atout naturel face à une limousine : un coffre immense. Pour autant, le Lexus LM n’a pas encore le prestige d’une limousine. « Même en étant curieux de nature, on n’a pas vraiment envie de prendre le volant de ce véhicule », relève notre journaliste. Cependant, à noter que la présentation, une fois au volant, est très soignée pour un van. Lexus a surtout travaillé sur le poste de conduite pour qu’il soit moins « camionesque », notamment avec son volant droit qui n’est pas mis à l’horizontale comme dans certains utilitaires. En revanche, quelques éléments rappellent tout de même que vous êtes bien à bord d’un van, comme la paroi qui sépare le conducteur de ses passagers. Tout ceci rappelle clairement que le poste de conduite est davantage pensé pour un chauffeur professionnel.

Mais il reste avant tout dédié au bien-être des passagers arrière. Il y a même un mode qui leur est proposé sur l’écran central, « Rear comfort », qui va limiter le cabrage à l’accélération et la plongée au freinage en jouant sur la suspension. Le Lexus LM repose sur les mêmes plateformes que le SUV NX et RX, et non pas sur un utilitaire classique. Il reçoit une suspension adaptative : quatre roues motrices et une motorisation hybride simple de 250 chevaux.

Objectif : concurrencer le Mercedes Class V

Malheureusement, le véhicule n’échappe pas au malus : 21 192 euros pour ce modèle de 2 420 kg. À ajouter au prix de base de… 147 000 euros. Cependant, il reste moins cher que les limousines classiques et s’adresse, comme elles, au businessman. Son but est aussi d’être une sorte de bureau mobile pour les femmes et les hommes d’affaires pressés, qui doivent rentabiliser leur temps de trajet.

Avec ce modèle, Lexus veut avant tout séduire les sociétés de location, les hôtels, et concurrencer le Mercedes Class V. Ce dernier joue la carte du van de luxe classique. Le LM constitue une alternative technologique convaincante pour voyager à l’arrière.

