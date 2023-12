Nouveau Dacia Duster : une 3ᵉ génération irrésistible

Dacia a vendu 2,2 millions d’exemplaires de sa Duster en 13 ans. En six ans, les prix du modèle phare ont augmenté de 50 %. La 3ᵉ génération sera livrée dès juin 2024.

Dans le numéro Automoto du 3 décembre 2023, Romain Chemoul présente le tout dernier modèle de la Dacia Duster. Grande star des ventes du constructeur automobile avec 2,2 millions d’exemplaires vendus en treize ans, le SUV n°1 des particuliers européens s’offre une renaissance avec sa 3ᵉ génération.

"Le Duster restera le 4x4 le plus abordable du marché"

L’objectif de Dacia est simple : la Duster doit rester le SUV n°1 des ventes. Et pour la 3ᵉ génération, qui sera livrée dès juin 2024, la recette reste inchangée. "Le Duster restera le 4x4 le plus abordable du marché", assure Denis Le Vot, directeur général du constructeur. Ne rien changer de l’esprit Duster tout en le faisant évoluer, c’est tout le grand défi de Dacia.

Alors cette nouvelle génération subit quelques modifications. Un véhicule plus trapu, plus anguleux, sur lequel on peut dire "adieu" à sa petite bouille ronde, puisque c’est désormais un regard presque agressif qui prend la place. "C’est une voiture bien plus épurée. Nous avons horizontalisé la ligne de ceintures, ainsi que le capot", détaille David Durand, le directeur design.

Offrir l’essentiel sans superflu

C’est en 2010 que le Duster débarque tout droit de Roumanie. À l’époque, le constructeur s’est grandement inspiré de la Renault 4 pour son côté robuste. Mais aujourd’hui, la Dacia Duster est plus statutaire, avec toujours son côté baroudeur… Et totalement à contre-courant des tendances actuelles, puisque même en prenant de l’âge, le SUV n’a pas grossi au fil des générations. La troisième version reste très compacte, et mesure toujours 4,34 m de long. Pour sa largeur en revanche, le 4x4 a pris un centimètre (1,81 m), mais perd 4 cm de hauteur (1,65 m).

Et d’après notre journaliste Romain Chemoul, son intérieur est réellement plus spacieux. Les places avant sont nettement plus larges, les passagers arrière gagnent 10 cm de largeur pour s’installer confortablement, et son coffre gagne en 30 L de volume (472 L).

La vie à bord gagne en confort également : une planche de bord bien plus massive, un tableau de bord avec affichage numérique, l’écran central est désormais orienté vers le conducteur et passe de 7 à 10 pouces. Pas de doute, Dacia respecte entièrement sa philosophie : offrir l’essentiel sans superflu.

La fin du cuir chez Dacia ?

Questions nouveautés, Dacia s’est grandement aligné à la concurrence, voire au-delà grâce à son régulateur de vitesse, son volant chauffant, de nombreux ports USB, et plus loin encore, des sièges lavables à la main issus de matière recyclée suivant les finitions choisies lors de l’achat du véhicule. Et pour toujours se réinventer, le constructeur a mis au point une assistance des plus pratiques : le "you clip", ces petits points de fixations installés un peu partout dans l’habitacle pour accrocher son smartphone.

Sous le capot, le SUV s’électrise de plus en plus, "au gré des besoins". La motorisation GPL est toujours présente, cependant, adieu Diesel et bonjour l’hybride et le moteur hybride 140 similaire à celui de la Dacia Jogger qui permet aux conducteurs de rouler en électrique en ville jusqu’à 80 % du temps.

Prix de départ : 20 000 euros

Dacia n’a pas pour autant abandonné le tout-terrain et le plein air, au contraire : la nouvelle génération veut rester une voiture dont on ne craint pas d’utiliser au quotidien ou pour les sorties loisirs. Malin, moderne, pragmatique, la Dacia Duster 3ᵉ génération a tout pour rester un best-seller à condition que son prix reste bas. Ces dernières années, les prix du modèle ont bien augmenté en prenant 50 % de plus en six ans pour la 2ᵉ génération (passant alors de 12 000 à 18 000 euros pour l’entrée de gamme). Mais pas de panique : le directeur général assure que le nouveau Duster sera présenté à moins de 20 000 euros dans les premiers prix.

Pour l’heure, sa principale rivale reste le SUV MG ZS, mais la concurrence pourrait devenir plus féroce avec l’arrivée du nouveau Citroën C3 Aircross.

Automoto, c'est tous les dimanches à 10H05 sur TF1.