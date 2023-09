Nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale : un hommage au passé glorieux de la marque

Si son nom peut paraître long et complexe, il rend hommage à la première du nom, commercialisée en 1967 et considérée comme l’une des plus belles voitures au monde. Alfa Roméo s’est lancé le pari fou de succéder à un modèle aussi iconique que celui-ci, mais fort heureusement pour la marque, il semblerait que le challenge soit relevé haut la main avec la nouvelle 33 Stradale !